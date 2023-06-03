السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن تحل بالمغرب

هبة بريس - و م ع

حلت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، السيدة جيل بايدن، بعد ظهر اليوم السبت بمراكش، في إطار زيارة إلى المغرب.

ولدى نزولها من الطائرة بمطار مراكش-المنارة، وجدت السيدة جيل بايدن في استقبالها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء.

وبعد استعراض تشكيلة من القوات المساعدة، تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، والسيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، كل من السيد كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش – آسفي، عامل عمالة مراكش، والسيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، والسيد سمير كودار، رئيس المجلس الجهوي.

كما تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، والسيدة جيل بايدن، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، السيد بونيت تالوار، وعقيلته السيدة ستار سارش، وكذا القنصل العام للولايات المتحدة بالدار البيضاء، السيد لورانس راندولف.

إثر ذلك، قدم للسيدة الأولى للولايات المتحدة السيدة، جيل بايدن، التي ترافقها في هذه الزيارة ابنتها أشلي بايدن، وشقيقتها بوبي جاكوبس، التمر والحليب جريا على العادة المغربية الأصيلة.

وبعد استراحة في القاعة الشرفية بمطار مراكش – المنارة، توجه موكب صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، والسيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية إلى مقر إقامة ضيفة المغرب الكبيرة.

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