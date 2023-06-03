الطالبي العلمي يمثل الملك محمد السادس في مراسيم تنصيب أردوغان

2023-06-03 / 18:19
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هبة بريس - و م ع

مثل رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، يوم السبت بأنقرة، الملك محمد السادس، في مراسيم تنصيب رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، الذي تمت إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة.

وجرت مراسيم حفل التنصيب بالمجمع الرئاسي بأنقرة، بحضور عدد من قادة الدول، وممثلي الحكومات، والمؤسسات التشريعية، والمنظمات الدولية.

كما حضر حفل التنصيب سفير الملك محمد السادس لدى الجمهورية التركية، محمد علي الأزرق.

وفي وقت سابق من اليوم، أدى الرئيس أردوغان اليمين الدستورية في البرلمان التركي، ليبدأ مهامه في الولاية الجديدة رسميا، عقب تسلمه وثيقة التنصيب من الرئيس المؤقت للبرلمان.

وعقب أدائه اليمين الدستورية، زار أردوغان ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، قبل أن يلتحق بالمجمع الرئاسي للمشاركة في حفل التنصيب.

ولدى وصوله إلى المجمع الرئاسي، انضم إلى موكب الرئيس “وحدة فرسان المراسيم”، ثم أطلقت 101 قذيفة مدفعية.

وشارك في المراسيم فرقة الأوركسترا السمفونية الرئاسية وفرقة الموسيقى التقليدية التركية وفرقة الموسيقى العسكرية التابعة للقوات المسلحة التركية.

وفي ختام حفل التنصيب، سيقيم الرئيس أردوغان مأدبة عشاء على شرف ضيوفه في قصر تشانقايا.

ويوم الخميس، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا النتائج النهائية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 28 ماي الماضي، والتي شهدت إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان بنسبة 52,18 في المائة من الأصوات.

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