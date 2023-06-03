بسبب خلاف مع زوجته…وفاة مهاجر مغربي أضــ..ـرم النار في جسده بايطاليا

2023-06-03 / 18:16
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عبد اللطيف الباز – هبة بريس

لقي شاب مغربي يبلغ من العمر 32 سنة مصرعه بمدينة بريندسي جنوب إيطاليا بعدما أضرم النار في جسده على إثر خلاف بينه وبين زوجته .
وأفاد مصدر طبي لـهبة بريس أن هذا الشخص نقل بعد إصابته بحروق من الدرجة الثالثة إلى مستشفى بمدينة برينديسي في حالة خطيرة، حيث توفي بقسم الإنعاش .

يشار إلى أن الراحل كان قد صب البنزين على جسده وأشعل النار وألسنة اللهب تلتهم جسده مهرولا نحو باب مستشفى برينديسي.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى استعمال المعني بالأمر لمادة سريعة الاشتعال لافتعال حروق عمدية بالقرب من مقر المستشفى ، وذلك لأسباب وخلفيات تعكف حاليا الأبحاث والتحريات على تحديدها.

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