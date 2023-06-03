طنجة ..مسن يضع حدا لحــ..ـياته بطريقة مأســ..ـاوية

2023-06-03 / 18:12
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هبة بريس - مكتب طنجة

أقدم شخص في السبعينات من عمره، على وضع حد لحياته بطريقة مأساوية، اليوم السبت ، على مستوى منطقة بئر الشفاء بمدينة طنجة .

وعلمت “هبة بريس ” أن الهالك حاول انهاء حياته شنقا قبل أن ينقطع الحبل الذي لفه حول عنقه ويسقط مدرجا في دمائه في مشهد وصف بالمأساوي .

وأضافت المصادر أن أسباب اقدام الهالك على الانتحار تبقى مجهولة الى حدود كتابة هاته الأسطر، حيث تم نقل جثته صوب مستودع الأموات في وقت فتحت فيه المصالح الأمنية بحثا مسطريا لتحديد ظروف وملابسات الواقعة .

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