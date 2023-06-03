وهبي: “سنغير القوانين.. وسندافع على المرأة وحقوقها وعن كل الحريات”
هبة بريس
أكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، عزم حزبه وواصلة الدفاع عن حقوق المرأة وعن كافة الحريات.
وقال وهبي في كلمته بالمؤتمر الجهوي للحزب بمدينة مراكش، يومه السبت: “نحن في هذا الحزب سندافع على المرأة وحقوقها وكل الحريات، وسنمنع تهميشها وسنغير القوانين، لأن المرأة هي أمنا وأختنا وزوجتنا وعمتنا وخالتنا..، ولأن المرأة هي من تزغرد، وأول ما نسمعه عندما نولد هي تلك الزغرودة والتي تكون تعبيرا عن الفرح عندما ننجح في دراستنا وعندما نوظف”.
وأضاف قائلا “من الاخلاق والواجب الاعتراف بهذه المرأة، وأقل شيء نحققه لها هو الإنصاف والمساواة، ولذلك هناك من يريد أن يشوه كلامنا فلا تسمعوا لهم”.
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6 تعليقات
ماهي الحريات الأخرى التي يريد حزب الحمامة الدفاع عنها؟؟؟؟؟؟
هناك رجال ونساء بعيدين عن السياسة يدافعون عن كرامة المرأة المغربية. ليسوا مثلكم من يدافع عن العلاقات الرضائية… من انت حتى تغير جميع القوانين التي وضعها رجال. اساتدة. علماء.احسن منك.
. السيد وهبي يطبق ما يملي عليه السياده حرفيا
وهو لا يمانع ان تكون لزوجته علاقة رضائية مع العديد فهذا “حسب نظره” من حقوقها
لا تبقوا رجاءا عن تفشي السيدا و الامراض الجنسية كالسرطانات المنقولة عبر . Papillon virus
لا تتاجروا بالام الضحايا
إذا كان التغيير فيما يرضي الله فمرحباً به أما ضد ما يرضي الله فتأكد أنك لن تفلح أبدأ.
المراه فی البلاد الاسلامیه وفی المغرب لیست بحاجه الیك لتدافع عنها فی المغرب المراه الحمد لله تتمتع لكامل حقوقها فقط دافع عن نفسك یا هاد الشلهبی . امثالك یریدون فقط الاخلال باخلاق المجتمع و التبرج والفساد بذریعه حقوق المراه وخیر مثال المجتمع الغربی .
لك جبروتك وطغيانك ولنا رب حكيم يمهل ولا يهمل ،اذا كنت تضن أنك قادر أن تتحدى الله فاعلم أنك غافل ومن معك، اللهم ارنا فيهم قوتك وجبروتك.