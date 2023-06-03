وهبي: “سنغير القوانين.. وسندافع على المرأة وحقوقها وعن كل الحريات”

هبة بريس

أكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، عزم حزبه وواصلة الدفاع عن حقوق المرأة وعن كافة الحريات.

وقال وهبي في كلمته بالمؤتمر الجهوي للحزب بمدينة مراكش، يومه السبت: “نحن في هذا الحزب سندافع على المرأة وحقوقها وكل الحريات، وسنمنع تهميشها وسنغير القوانين، لأن المرأة هي أمنا وأختنا وزوجتنا وعمتنا وخالتنا..، ولأن المرأة هي من تزغرد، وأول ما نسمعه عندما نولد هي تلك الزغرودة والتي تكون تعبيرا عن الفرح عندما ننجح في دراستنا وعندما نوظف”.

وأضاف قائلا “من الاخلاق والواجب الاعتراف بهذه المرأة، وأقل شيء نحققه لها هو الإنصاف والمساواة، ولذلك هناك من يريد أن يشوه كلامنا فلا تسمعوا لهم”.

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