انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس التنفيذي للألكسو

هبة بريس

انتخب المغرب، اليوم السبت بتونس، نائبا لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، وذلك خلال افتتاح أشغال الدورة 119 للمجلس التنفيذي للمنظمة.

وانتخب المغرب في هذا المنصب في شخص الأمين العام لل3جنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، جمال الدين العلوة، فيما تم انتخاب ممثل المملكة العربية السعودية السيد هاني المقبل رئيسا للمجلس.

وقد تم أيضا انتخاب المغرب، في شخص السيد العلوة، رئيسا للجنة المعلومات والاتصال.

وفي هذا الإطار أبرز السيد العلوة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المملكة المغربية أضحت تلعب دورا كبيرا في عدد من المنظمات الدولية، وتشارك وتساهم في اتخاذ القرارات بها، مشيرا في هذا السياق إلى أن انتخاب المغرب لمثل هذه المناصب يساهم ويعزز حضوره بشكل قوي على الساحة الدولية.

وأشار إلى أن هذا المنصب الذي ظفر به المغرب بالألكسو يأتي بعد النجاح الذي عرفه المؤتمر الـ13 لوزراء التربية والتعليم العرب، الذي انعقد بالرباط يومي 29 و 30 ماي الماضي.

وتتدارس الدورة 119 للمجلس التنفيذي للألكسو، على مدى يومين، عددا من المحاور منها توصيات المؤتمرات الوزارية المختصة ، وتقرير بشأن إعداد مشروع الخطة الاستراتيجية للشراكات وتنويع مصادر التمويل الذاتي للمنظمة.

كما يبحث المجلس تقرير إعداد مشروع خطة تعزيز دور الإعلام والتسويق للمنظمة .

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