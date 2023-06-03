أمين عام اتحاد علماء المسلمين يوجه رسالة للمغرب والجزائر
دعا الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي محيي الدين القره داغي، إلى رأب الخلاف بين الجزائر والمغرب المتواصل منذ سنوات لأسباب عديدة
ودعا البلدين إلى التوجه نحو التعاون والتكامل في مواجهة التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة تلافيا للفتنة.
وقال الدكتور العراقي في حسابه الرسمي على” تويتر”: “من دون أي تردد.. أتابع بألم شديد مواقف التأجيج ونشر الاحتقان الذي يتولى كبره البعض ممن يريد أن يعمق الخلاف بين الشعبين الكريمين العزيزين المغربي والجزائري، وإنني أهيب بالحكماء من الشعبين الراقيين أن يجنبوا الجزائر والمغرب أبواق الفتنة وعيدان النار”.
وأردف القره داغي “نحن ندرك ضرورة تغليب الأخوة والوفاق على التفرق والشقاق ونحذر من التماهي مع الأصوات الشاذة التي تتستر بالولاء لجهة وتستبطن العداء للشعبين”.
واستطرد قائلا: “المغرب والجزائر روح واحدة ونسيج مشترك وأمل وألم واحد ولن يقدر أصحاب التلون سوق الأقدار والكرامات المشتركة بين الشعبين نحو الفتن”.
وحذر في معرض حديثه من الفتن ونارها، مشيرا إلى أن اللعب بالنار لا يعني أن النار لعبة، مؤكدا أنه لا مجال لأي تصعيد وكلنا مع الحوار وترك الشجار وأهله.
وختم بيانه الداعي للسلم والوئام بين الشعبين قائلا “سلام الله ورضوانه على الشعبين الكريمين الجزائر في عيني اليسرى والمغرب في عيني اليمنى والعالم الإسلامي في القلب والإسلام والمسلمين على الرأس”.
21 تعليقات
والله يا أستاذ المشكل ليس في المغرب بالجميع يعرف أن ملك المغرب محمد السادس في كل خطاباته يعبر عن سياسة اليد الممدود ولكن ما ذا تفعل إذا ابتلاك الله بجار السوء الذي يعتقد أن جميع إخفاقاته وراءها المغرب الى درجة أن تدعي أبواقه أن جبل توبقال الذي خلقه وأرساه الله في المغرب هو جبل جزائري سرقه المغرب وحوله فماذا تفعل مع جار هكذا تفكيره .
العداوة تدرس في المدارس الجزائرية والمحبة في المدارس المغربية.
فالجزاءر في مرحلة التشيع والمغرب في مرحلة التقدم.
الجزاءر يحكمها الكابرانات والمغرب يقوده بعون الله وحفظه رجل حكيم وكريم دعى الجزاءر إلى الاخوة عدة مرات.
المغرب بلد مستقل
الجزاءر لازالت الايادي و القارارات فرنسية.
احسن لا علاقة الخاوة الخاوية خدوها ابنبوا جدارعالي عريض وطويل وهنيونا من صداعكم بحال الصداع الضر سة ..
رسالة ناصحة اخوية تستحق التقدير والاحترام عساها تؤثر قليلا في ضمير حكماء -ليس فقط من المغرب والجزائر -لكن حكماء العالم العربي والاسلامي ،المغرب يده ممدودة وستبقى حفاظا وصيانة لمصلحة ومصير الشعبين الشقيقين رغم أن املنا في تعقل ورزانة الحكام العسكريون في الجزائر شيء مستبعد فكل المغاربة ينتظرون بفارغ الصبر فهم ماذا يريد هذا العسكر
السلام
انت تنفخ في قربة مثقوبة ايها الشيخ الكريم
يادكتور مع من تكلم النظام العسكري الفاشل في الجزائر هو سباب مانعيشه اليوم.
خطاب يٶتر في القلوب و من البهجة ان نسمع متل هده الخطابات من اصحاب الشان و من العلماء في كل شيء،لكن من المٶسف ان نساوي بين الجلاد و الضحية،
هل يعرف هدا العالم ان احد اتباعه المسمیء بن قرينة هو اكبر مٶجج للفتنة بين الشعبين? اليس من الاجدر ان يكبح متل هده الابواق التی تخاطب باسم الاسلام ،!!!!???
اللهم اهدينا الى الخير واهدي البلدين الى الصلاح والفلاح..
جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده دعا الاطراف الجزائرية الى تجاوز الخلاف لكن دون جدوى..
هذا الكلام موجه الى الصحافة ايضا. هذه الايام انتم تزيدون الطين بلة
يجب على الجزائر قبول الصلح من المغرب لأنهم تجمعهم حسن الجوار ..
رسالتك خليها عندك لا انتم ولا بعض الكراكيز التي خرجت في نفس الوقت تدعي التدخل بخيط ابيض وهم في نفس الوقت بياديك تابعين للجزائر. إيران قطر.
الجزائر والمغرب اخوة ويجب التصالح ..
الجزائر تكن العداء للمغرب ولا تريد الصلح ..
في حالة نشوب الحرب بين الطرفين لا أحد يستفيد منها سوى الخراب ..
أمالنا ان يكون الصلح قريب .والصلح خير ..
كلام عقلاء
سبحان الله. يجب تسمية الأشياء بمسمياتها. هل سمع أحد من اي مسؤول مغربي ينعت الجزائر بالعدو الكلاسيكي و العدو الأول ؟ هل المغرب من يبيع خيرات بلاده من أجل فرش الأرض بالشوك لدولة اخرى؟ هل المغرب يأوي ويحمي و يسلح عصابة فوق أرضه لضرب مصالح ووحدة دولة جارة؟ بالعكس، فأعلى سلطة في البلد مدت يدها إلى كهنوت الجزائر لكن كمن يتكلم مع الاطرش، إذن كيف نساوي بين الظالم و المظلوم و بين الجلاد و المجلود؟ الجزائر لا تفوت اي فرصة كانت دولية أو أفريقية أو عربية الا نفثث سمها وحقدها على المغرب. حتى و إن كان الموضوع حول الماء أو الهواء أو الامعاء، فإنهم يذكرون المغرب أكثر من الموضوع نفسه. اتمنى من الذين يودون رأب الصدع و المصالحة، ان يذكروا كل واحد بافعاله ويشيروا بكل صراحة إلى الداء حتى يعرف الظالم أنه ظالم، أما الرسائل التي تساوي بيننا و بينهم لا تزيدهم الا غرورا وتجبرا.
بارك الله في العلماء ورثة الانبياء
سنحرر الصحراء الشرقية بقوة القانون والنار، وسنساند جمهورية القبائل، وحركة تحرير تمنراست وادرار، للتخلص من الاستعمار الجزائري كما سنساعد تونس الحبيبة لاسترجاع صحرائها الغربية، عاشت الأخوة الغربية الخليجية وعاشت الأخوة المغربية الإسرائيلية.الى الجحيم ياجمهورية العسكر العجزة الملحدين الدين لا أصل ولا تاريخ ولا أخلاق ولا حضارة لهم ، قوم بني كرغول.