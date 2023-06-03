العيون- الساقية الحمراء: 13.726 مترشحا يجتازون امتحانات البكالوريا

هبة بريس

بلغ العدد الإجمالي للمترشحين والمترشحات لاجتياز الامتحان الوطني والجهوي للبكالوريا، برسم دورة 2023، على مستوى جهة العيون – الساقية الحمراء، ما مجموعه 13 ألفا و726 مترشحا ومترشحة.

وأفاد بلاغ للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالعيون – الساقية الحمراء، بأن عدد المترشحين لاجتياز اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2023، بلغ 8970 مترشحا، بينهم 4636 من الإناث، أي بنسبة تصل إلى 51.68 في المئة.

وبالنسبة للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا، فقد بلغ عدد المترشحين الذين يجتازون اختباراته 4756 مترشحا من الممدرسين، بينهم 2442 من الإناث، وذلك بنسبة بلغت 51.34 في المئة.

ويتوزع المترشحون لاجتياز اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد، على 6525 مترشحة ومترشحا من المتمدرسين الرسميين، بنسبة بلغت 72.74 في المئة، و2445 من المترشحين الأحرار، بما يمثل نسبة 27.26 في المئة من مجموع المترشحين.

وحسب المصدر نفسه، فقد بلغ عدد المترشحين في قطب الشعب العلمية والتقنية والمهنية 5807 مترشحة ومترشحا، في مقابل 3163 مترشحة ومترشحا بالنسبة لقطب الآداب والتعليم الأصيل.

وتتصدر المديرية الإقليمية للعيون العدد الأكبر من المترشحات والمترشحين بما مجموعه 5919، تليها المديرية الإقليمية للسمارة بـ 1742، والمديرية الإقليمية لبوجدور بـ 997، وأخيرا المديرية الإقليمية لطرفاية بـ 312.

وبخصوص عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز الامتحان الجهوي الموحد بالنسبة للقطب العلمي والتقني والمهني فقد بلغ 3498 مترشحا، بينهم 1846 من الإناث، في حين يبلغ العدد بالنسبة لقطب الآداب والتعليم الأصيل 1258 مترشحا، بينهم 596 من الإناث.

وتجدر الإشارة إلى أن الامتحان الجهوي الموحد (الأحرار) جرى يومي 29 و30 ماي المنصرم، وأن اختبارات الامتحان الجهوي للسنة الأولى من سلك البكالوريا بالنسبة للقطب العلمي والتقني والمهني جرت يومي 31 ماي و01 يونيو 2023، فيما تجرى اختبارات القطب الآداب والتعليم الأصيل يومي 02 و03 يونيو الجاري.

ومن أجل تأمين امتحانات البكالوريا لهذه الدورة العادية، فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات، همت إيفاد اللجان الجهوية لمراكز الامتحان المقترحة للتأكد من توفرها على الشروط المحددة لاعتمادها مركزا للامتحان، بالإضافة إلى تأمين المواضيع.

كما وفرت الأكاديمية 34 مركزا للإجراء، منها 15 مركزا للمترشحين الأحرار (تخصيص 02 مراكز بالمؤسسات السجنية بالنسبة للمترشحين السجناء الأحرار)، وتخصيص 04 مراكز للتصحيح بمختلف المديريات.

أما بالنسبة للموارد البشرية، التي تمت تعبئتها للإشراف على هذه العملية، فقد بلغ مجموعها 1599 موزعين مابين معتكفين ومكلفين بالمراقبة ومراقبي جودة الإجراء والمكلفين بالمداومة، والمكلفين بالتصحيح ومراقبي التصحيح، والفرق الجهوية والإقليمية لتدبير هذه الامتحانات.

وذكر البلاغ أنه في إطار التحضير لهذه الامتحانات، تم تنظيم لقاءات جهوية وإقليمية مع مختلف المتدخلين والشركاء في هذا الإستحقاق الوطني، وذلك في إطار المقاربة التشاركية والتعبئة لإنجاح هذا الحدث، حيث تم عرض مختلف الجوانب التنظيمية والمنهجية والتدبيرية لعملية الإجراء وعملية التصحيح، والاطلاع على الجدولة الزمنية لإجراء الاختبارات.

وبالموازاة مع هذه اللقاءات، تم تنظيم حصص للدعم التربوي والنفسي من أجل الاستعداد لهذه الامتحانات، والقيام بحملات تحسيسية لمناهضة ظاهرة الغش في الامتحانات من أجل توعية المترشحات والمترشحين بعواقب الغش في الامتحانات، والتعريف بمقتضيات القانون 02.13 الصادر بتاريخ 25 غشت 2016 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات، وحثهم على التحلي بقيم النزاهة والنجاح بجدارة وشرف واستحقاق.

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