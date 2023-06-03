شبكة اينوي للاتصالات تواصل سياسة الضحك على ذقون المشتركين

هبة بريس_ الرباط

هل هي سياسة الضحك على ذقون المشتركين، أم استهثار بعقولهم، أم تحد صارخ ومباشر لنداءات المتضررين منهم، تلك قصص تروى وتحكى مع تدني خدمات شركة الاتصالات ” اينوي”؟

شبكة انوي هاته التي اختارت لها منطق العبث الاستخفاف بعقول ومطالب شريحة واسعة من زبنائها، لاسيما إذا تعلق بمعظم المؤسسات العمومية التي تربطها عقود اشتراك خاصة بقطاعات حيوية كالتعليم مثلا، فهذه الشركة التي تعلم علم اليقين أن خدمات متدنية بالعالم القروي ورغم ذلك تعمل على ابرام عقود من زبناء يبقى شغلهم الشاغل هو البحث عن الصبيب….أليس هذا عيبا وحيفا وتحقيرا للمواطن المغربي…

هنا بإقليم سطات، على سبيل المثال لا للحصر، تعرف معظم المناطق اكراهات جمة بسبب تعطل خدمات هذه الأخيرة وانعكاسات ذلك على السير العاد بالمرافق العمومية خاصة بالمؤسسات التعليمية في زمن الامتحانات والانكباب على خدمات مسار لمنظومة التعليم، وبالتالي تضيع مع ذلك مصالح المواطنين، لاسيما وأن هذه الشركة المعنية تربطها والمؤسسات المذكورة عقود اشتراك، ويطالب المواطنون من الشركة المعنية والجهات الوصية على القطاع، بالتدخل لتحسين خدمات الولوج إلى الانترنيت، وتقديم خدمات تتناسب مع ما يدفعه المواطن لصالح الشركة من موارد مالية مهمة.

وقد سبق لهبة بريس، ان حذرت في مقال سابق من هذه الاشكالات المطروحة، إلا ان الشركة المعنية لازالت تواصل سياسة صم الآذان دون ان تعالج الوضع بجدبة ودون ان تأخذ على محمل الجد مصالح المواطنين والمواطنات التي باتت معطلة في زمن العولمة وما يتطلبه من تجويد خدمات الانترنت.

وقد توصلت الجريدة بسيل من المكالمات الهاتفية لمواطنين متذمرين من خدمات هذه الأخيرة، اذ أن معظمهم أصيبوا بالاكتئاب ومرض الأعصاب خلال تصفحهم لمختلف المواقع على هذه الشبكة، وخاصة من المشتركين ممن تربطهم والشركة عقدة اشتراك.

وهذا وتعرف معظم المناطق بمختلف الجهات، انقطاعات متواصلة لصبيب الانترنت علما ان الشركة المعنية تربطها بعض الادارات العمومية شراكة في الموضوع، لكن مخرجات هذه الشراكة ترجمت على أرض الواقع على شكل اكراهات يومية باتت تواجه رؤساء هذه المؤسسات العمومية جراء صعوبة الولوج الى صفحات الأنترنيت مما أدى إلى توقف العمل الخاص بارسال بعض الإرساليات عبر الحواسيب، وقس على ذلك باقي المشتركين.

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