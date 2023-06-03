ريال مدريد يعلن رحيل أسينسيو

2023-06-03 / 14:08
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هبة بريس - وكالات

أعلن نادي ريال مدريد الاسباني، رحيل المهاجم ماركو أسينسيو، بنهاية عقده في 30 يونيو الحالي.

وقال النادي الملكي في بيان رسمي السبت، “يودّ ريال مدريد التعبير عن امتنانه وتعلقه بماركو اسينسيو اللاعب الذي دافع عن شعار النادي على مدى سبعة مواسم”.

وأضاف البيان، أن اللاعب “دخل تاريخ نادينا لانه كان جزءا من تشكيلة شهدت احدى الحقبات الأكثر مجدا لنا”.

وحاز أسنسيو (27 عاما) في صفوف ريال مدريد 17 لقباً بينها دوري الأبطال 3 مرات وخاض في صفوفه 285 مباراة سجل خلالها 61 هدفا.

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