ميسور.. حملات تمشيطية للدرك الملكي بوطاط الحاج تسفر عن إيقاف مبحوث عنهم

2023-06-03 / 13:12
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هبة بريس _ فاس

يشن الدرك الملكي حملة تطهيرية واسعة النطاق، ليلا ونهارا على كل المناطق التابعة لتراب منطقة وطاط الحاج بإقليم ميسور ، بما فيها كل الدواوير والنقط السوداء التابعة لنفوذها وذلك من أجل التصدي وتوقيف المبحوث عنهم وأيضا كل من يتاجر في المخدرات وجميع أشكال الممنوعات وكل من يستعمل العنف الجسدي من أجل السرقة ، وكذلك قطاع الطرق وغيره من المجرمين .

وفي إطار العمل المتواصل والدؤوب لعناصر الدرك الملكي بوطاط الحاج ، وبفضل التدابير المحكمة والتوجيهات المسؤولة المتحدة من طرف قائد سرية الدرك الملكي بميسور ، استطاعت أن توقف العديد من المشتبه بهم بترويج الخمور والمخدرات واستهلاكها ، والإطاحة بالمبحوث عنهم والخارجين عن القانون وذوي السوابق الإجرامية .

وكانت نتائج الحملات التطهيرية التي قامت بها المراكز التابعة لسرية الدرك الملكي بميسور خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية كالتالي :

– إلقاء القبض على ما يزيد عن 620 مبحوث عنه منها 16 مبحوث عنه في قضايا اجراميه متعددة.

إلقاء القبض على ازيد من 160 مبحوث عنه في قضايا اجرامية مختلفة بمدينة اوطاط الحاج.

– إلقاء القبض على ازيد من 10 أشخاص مبحوث عنهم في قضايا تتعلق بترويج المخدرات.
إلقاء القبض على 7 أشخاص متورطون في قضايا تتعلق بترويج المشروبات الكحولية بمدينة اوطاط الحاج.

متحدث ل ” هبة بريس ” تحفظ عن ذكر إسمه طالب النيابة العامة بفتح تحقيق في ما تحدث عنه رئيس جماعة بالمنطقة عن الانفلات الأمني و أساء لرجال الدرك والحصيلة تبين منجزاتهم في تطهير المنطقة من أنواع الجريمة.

وبالتالي فإن الساكنة استحسنت المجهودات التي تقوم بها عناصر الدرك الملكي، لتأمين المنطقة وتطهيرها من الجريمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ، وحماية أرواحهم وممتلكاتهم بكل إخلاص وتفان لخدمة الصالح العام .

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‫11 تعليقات

  2. لو كانت هذه الحملات الأمنية التمشيطية في كل مدن المغرب لم يعد للجرائم والسرقة أثر..

  3. مشكورين الدرك الملكي على هذا التدخل لتمشيط المجرمين والمبحوث عنهم الفارين من العدالة..

  4. نتمنى استمرار هاته الحملات الأمنية لتطهير المجتمع من اللصوص والجانحين وذو السوابق القضائية..

  6. المهم هو ان تكون هذه التحركات والحملات والاجراءات دائما وليس الان فقط وينتهي الامر لكي يعم الامن والسلام في بلادنا..

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