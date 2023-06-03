أولاد التايمة: الدرك يحجز كمية من لحوم الذبيحة السرية ويعتقل ” جزار” ومساعده

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بأولاد تايمة، صباح اليوم السبت 3 يونيو الجاري ، من اعتقال جزار ومساعده، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بترويج “الذبيحة السرية”.

وأفادت مصادر ” هبة بريس” أن توقيف المشتبه فيهما جاءت بعد مداهمة عناصر الدرك الملكي لإحدى الإصطبلات خلف محل للجزارة، بدوار بوعصيدة جماعة الكدية البيضاء ضواحي أولاد تايمة اقليم تارودانت، وذلك بعد توصلها بإخبارية تفيد امتهان صاحب المحل لهذا النشاط المحظور، قبل أن يتم مباغثة هذا الأخير وضبطه متلبسا بالذبيحة السرية، كما تم حجز كمية مهمة من اللحوم الحمراء حوالي ( 140 كلغ) كانت موجهة للاستهلاك.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه وبناء على تعليمات من النيابة العامة، تم إتلاف اللحوم المحجوزة بحضور المصالح البيطرية، كما تم توقيف الجزار ومساعده، ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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