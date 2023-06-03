الصورة تعبيرية

أولاد التايمة: الدرك يحجز كمية من لحوم الذبيحة السرية ويعتقل ” جزار” ومساعده

2023-06-03 / 13:30
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بأولاد تايمة، صباح اليوم السبت 3 يونيو الجاري ، من اعتقال جزار ومساعده، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بترويج “الذبيحة السرية”.

وأفادت مصادر ” هبة بريس” أن توقيف المشتبه فيهما جاءت بعد مداهمة عناصر الدرك الملكي لإحدى الإصطبلات خلف محل للجزارة، بدوار بوعصيدة جماعة الكدية البيضاء ضواحي أولاد تايمة اقليم تارودانت، وذلك بعد توصلها بإخبارية تفيد امتهان صاحب المحل لهذا النشاط المحظور، قبل أن يتم مباغثة هذا الأخير وضبطه متلبسا بالذبيحة السرية، كما تم حجز كمية مهمة من اللحوم الحمراء حوالي ( 140 كلغ) كانت موجهة للاستهلاك.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه وبناء على تعليمات من النيابة العامة، تم إتلاف اللحوم المحجوزة بحضور المصالح البيطرية، كما تم توقيف الجزار ومساعده، ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of شبكة اينوي للاتصالات تواصل سياسة الضحك على ذقون المشتركين

شبكة اينوي للاتصالات تواصل سياسة الضحك على ذقون المشتركين

2023-06-03 / 14:25
Photo of ميسور.. حملات تمشيطية للدرك الملكي بوطاط الحاج تسفر عن إيقاف مبحوث عنهم

ميسور.. حملات تمشيطية للدرك الملكي بوطاط الحاج تسفر عن…

2023-06-03 / 13:12
Photo of صحيفة إسرائيلية: المغرب يسعى لتبوء مكانة على خارطة العالم التكنولوجية

صحيفة إسرائيلية: المغرب يسعى لتبوء مكانة على خارطة العالم…

2023-06-03 / 12:39
Photo of توقيف أربعيني حاول تهريب 8020 قرص طبي مخدر عبر ميناء بني أنصار

توقيف أربعيني حاول تهريب 8020 قرص طبي مخدر عبر…

2023-06-03 / 11:25
Photo of من العرائش.. بنسعيد يعلن انطلاق اجراءات تسجيل فنون الفروسية ماطا ضمن قائمة اليونسكو و الايسيسكو

من العرائش.. بنسعيد يعلن انطلاق اجراءات تسجيل فنون الفروسية…

2023-06-03 / 11:13
Photo of ترويج أجهزة الغش بالامتحانات يجر شخصا للاعتقال بالعروي

ترويج أجهزة الغش بالامتحانات يجر شخصا للاعتقال بالعروي

2023-06-03 / 09:46
Photo of طقس السبت.. قطرات مطرية متفرقة بهذه المناطق

طقس السبت.. قطرات مطرية متفرقة بهذه المناطق

2023-06-03 / 09:11
Photo of الهند.. ارتفاع حصيلة ضحايا اصطدام القطارات إلى 120 ق…تيلا

الهند.. ارتفاع حصيلة ضحايا اصطدام القطارات إلى 120 ق…تيلا

2023-06-02 / 23:29
Photo of “الحليمي” يستعرض التحديات المشتركة بين المغرب والأرجنتين

“الحليمي” يستعرض التحديات المشتركة بين المغرب والأرجنتين

2023-06-02 / 22:52
Photo of اتهام مدرب بارز بالإساءة لحكم نهائي الدوري الأوروبي

اتهام مدرب بارز بالإساءة لحكم نهائي الدوري الأوروبي

2023-06-02 / 21:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق