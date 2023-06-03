بسبب الضرائب.. عادل إمام يقاضي وزير المالية بمصر

2023-06-03 / 12:48
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القسم الفني : هبة بريس

تقدم النجم المصري الشهير، عادل إمام، بطعن قضائي ضد وزير مالية بلاده، وذلك على خلفية فرض ضرائب عليه تقدر قيمتها بنحو 6.4 مليون جنيه.

وحسب مواقع إعلامية مصرية فإن المحامي خالد الأشواح، قد طالب في دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وقف قرارا لجنة الطعن بمأمورية الضرائب والتي قدرت قيمتها ب 6.4 مليون جنيه على الفنان عادل إمام، عن مسلسلات “عفاريت عدلي علام” و”عوالم خفية” و”مسلسل فلانتينو”.

وذكر المحامي في معرض الدعوى أن اشتراك عادل إمام في مسلسل “عفاريت عدلي علام” معفى من ضريبة القيمة المضافة باعتبار أنه قد جرى تصويره داخل المنطقة الحرة بمدينة الإنتاج الإعلامي، وأن الأمر ذاته ينطبق على مسلسلي عوالم خفية وفلانتينو.

وأشارت الدعوى إلى أن قرار اللجنة قد جاء مجحفاً في حق عادل إمام، مما جعله يطعن بـ”بطلان قرار اللجنة لأنه تم احتساب ضريبة القيمة المضافة عن أعمال فنية هي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة”.

و في سياق منفصل، احتفل مؤخرا “الزعيم” عادل إمام بذكرى ميلاده الثالثة والثمانين، حيث ذكر إعلاميون مصريون أن الحفل أقيم في قصره بالمنصورية، وحضرته النجمة يسرا والفنانة لبلبة والفنانين خالد سرحان ومصطفى هريدي، بالإضافة إلى المخرج رامي إمام، نجل “الزعيم”، وبعض الأقارب والأصدقاء.

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