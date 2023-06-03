تقارير: نادي الهلال سيعلن عن التعاقد مع ميسي يوم الثلاثاء

هبة بريس - وكالات

قالت صحيفة “سبورت” إن نادي الهلال السعودي يعتزم الإعلان عن التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يوم الثلاثاء المقبل.

وبحسب الصحيفة فإن هذه المعلومة من مصادر من داخل الهلال.

وأوضحت أن الهلال حدد هذا التاريخ باعتباره المفتاح النهائي للحصول على توقيع ميسي وليكون الفريق قادرًا على تفعيل كل البروتوكول المُعد حتى يكون للأخبار صدى عالمي وفي نفس الوقت تعمل على بدء إظهار السعودية للعالم.

و وفقًا للصحيفة، يعتزم ميسي الكشف عن مستقبله قريبًا حتى لا يصبح القرار بشأن فريقه المستقبلي “مسلسلا تلفزيونيا”.

وسيلعب ميسي اليوم السبت آخر مباراة مع باريس سان جيرمان، حيث يواجه كليرمون في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الفرنسي.

وأكدت “سبورت” أنه اعتبارًا من يوم الاثنين سيكون ميسي قادرًا على اختيار مستقبله بحرية.

وأشارت إلى أن برشلونة لا يزال يلاحق ميسي لكنه لا يزال غير قادر على تقديم عرض رسمي له ويمر الوقت دون حدوث تقارب نهائي بين الطرفين.

وكشفت أن الهلال قدم عرضًا اقتصاديًا فلكيًا لجعل ميسي اللاعب الأعلى أجرًا في العالم إلى حد بعيد مقارنةً بمنافسه التاريخي كريستيانو رونالدو، الذي يحصل على 200 مليون يورو في الموسم من النصر.

ونقلت أن الهلال يعرض على ميسي 400 مليون يورو في الموسم الواحد.

وبحسب “سبورت” فإن الهلال يجد نفسه في موقف صعب للموسم المقبل بعد احتلاله المركز الثالث في الدوري السعودي، وبالتالي لن يشارك في المسابقات الدولية، ولهذا، في حالة قبول ميسي، فلن يكون قادرًا على المنافسة دوليًا.

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