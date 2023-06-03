المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة يشارك في دوري تولون الدولي

2023-06-03 / 11:59
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هبة بريس

يشارك المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة في الفترة الممتدة ما بين 5 و18 يونيو الجاري في دوري تولون الدولي بفرنسا المخصص لمنتخبات أقل من 23 سنة.

ووضعت القرعة المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات اليابان وكوت ديفوار وباناما.

ولهذا الغرض وجه محمد وهبي، مدرب المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة الدعوة إلى 24 لاعبا ويتعلق الأمر بكل من :

1- عبد الله بن تايك .. اتحاد تواركة

2- حاتم سيواح .. الرجاء الرياضي

3- عبد الله أزرور .. الرجاء الرياضي

4- فيصل المزياني .. جينك البلجيكي

5- عثمان بوخريص .. الجيش الملكي

6- رضا الركوي .. جيل فيسينطي البرتغالي

7- أمين الطيبي .. جينك البلجيكي

8- ضياء الدين جرموني .. أجاكس أمستردام الهولندي

9- أحمد خاتير .. أكاديمية محمد السادس

10- أشرف لعزيري .. أولمبيك ليون

11- وسام الأنطاكي .. ليل الفرنسي

12- نبيل البصري .. ماستريخت الهولندي

13- إلياس زياني .. ستندار دو لييج البلجيكي

14- إلياس كورث .. هانزا روستوك الألماني

15- ياسين أوماسط .. الرجاء الرياضي

16- ياسين خليفي .. اتحاد تواركة

17- أسامة أرهون .. مالقا الإسباني

18- محمد حفيظ .. كاين الفرنسي

19- عدنان بنسعد .. أتليتكو مدريد الإسباني

20- أيمن مورير .. كليرمون فوت الفرنسي

21- محمد رديد .. أكاديمية محمد السادس

22- عبد الله الريحاني .. أتليتكو مدريد الإسباني

23- عبد الرحمان السوسي .. أنتويرب البلجيكي

24- سليم الجابري .. أتليتكو مدريد الإسباني

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