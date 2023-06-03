توقيف أربعيني حاول تهريب 8020 قرص طبي مخدر عبر ميناء بني أنصار

هبة بريس - وجدة

تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بمعبر بني أنصار بمدينة الناظور، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 3 يونيو الجاري، من إحباط محاولة تهريب 8020 قرص طبي مخدر على متن سيارة خفيفة تحمل لوحات ترقيم أجنبية.

وقد أسفرت عمليات المراقبة والتفتيش عن حجز شحنة الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل العجلة الاحتياطية للسيارة المذكورة، كما مكنت إجراءات البحث المنجزة من توقيف سائقها، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 42 سنة.

وقد تم إخضاع السائق المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا إجهاض مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

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