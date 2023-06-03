من العرائش.. بنسعيد يعلن انطلاق اجراءات تسجيل فنون الفروسية ماطا ضمن قائمة اليونسكو و الايسيسكو

2023-06-03 / 11:13
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هبة بريس - مكتب طنجة

أعلن محمد مهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب و التواصل عن انطلاق الإجراءات الهادفة إلى تسجيل فنون الفروسية “ماطا”في قائمة التراث غير المادي لليونيسكو،وذلك تماشيا مع الرؤية الملكية السديدة الرامية إلى تثمين التراث الثقافي المغربي على الصعيد الدولي.

وأضاف المسؤول الحكومي بمناسبة افتتاح المهرجان الدولي لفروسية ماطا عشية الجمعة 2 يونيو 2023 بإقليم العرائش،بحضور رسمي هام وطني و دولي،ان نفس الإجراء تقوم به ايضا منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “ايسيسكو” على اعتبار أن وزارته تعمل على أن يكتشف العالم لعبة فريدة تتطلب الشجاعة و الذكاء من طرف ممارسيها.

وشدد الوزير على أن ماطا تراث ثقافي عريق بالمنطقة. شاكرا بالمناسبة الاسهام الكبير الذي يبذله نبيل بركة رئيس مهرجان ماطا للحفاظ على هذا التراث اللامادي الاصيل، سيرا على خطى نقيب الشرفاء العلميين عبد الهادي بركة رحمه الله.

ومعلوم أن المهرجان الدولي لفروسية ماطا ينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس،على مدى ثلاثة ايام،من 2 الى 4 يونيو 2023,بدائرة مولاي عبد السلام ابن مشيش،جماعة اربعاء عياشة بإقليم العرائش،ويتميز بالعديد من الأنشطة التراثية والثقافية و الفنية،بالاضافة الى معرض التعاونيات .

وقد عرف يوم الافتتاح حضور متميزا،في مقدمته نزار بركة وزير التجهيز والماء ،و رياض مزّور وزير الصناعة والتجارة،والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد مهيدية،و عامل إقليم العرائش العالمين بوعاصم،بالاضافة الى عدد من الشخصيات والمسؤلين والمنتخبين المغاربة و الاجانب .

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