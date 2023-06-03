بسبب “الإخلال بالنظام العام”.. عمدة نيس يفرض حظرا على طارق رمضان 

هبة بريس

قررت مدينة نيس الفرنسية فرض حظر بلدي على المُفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان بسبب الإخلال بالنظام العام، وذلك رداً على “مؤتمر غداء” الذي ينوي هذا الأخير عقده هذا الأحد، حوالي الساعة 12 ظهرًا في مكان ما يزال سراً.

عمدة نيس اليميني، كريستيان إستروزي، كان قد أعلن أنه يريد اتخاذ إجراءات لمنع مؤتمر طارق رمضان، قائلاً: “مدينتنا ليست مدينة يمكن أن تقبل أولئك الذين تتم مقاضاتهم على العنف ضد المرأة وكراهية الأجانب ومعاداة السامية والعنصرية في نفس الوقت”، وذلك في إشارة إلى كل من المفكر الإسلامي السويسري والكوميدي الفرنسي كاميروني الأصل جو دونيه.

محامو طارق رمضان قدّموا استئنافًا ضد المرسوم البلدي. ومن المتوقع أن تعقد جلسة الاستماع يوم السبت.

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