هالة صدقي:” سأساند سعد لمجرد حتى لو أدين في قضيته”

نجلاء مزيان: هبة بريس

دافعت الممثلة المصرية، هالة صدقي، بقوة عن النجم المغربي، سعد لمجرد، في قضية الاغتصاب التي يتابع فيها في الديار الفرنسية.

و بررت النجمة المصرية دفاعها عن سـعد لمـجرد في آخر لقاءاتها الصحفية كون أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مضيفة أنه لم يصدر حكم نهائي في القضية بعد.

و عززت المتحدثة ذاتها موقفها بكون الشابة الفرنسية لورا بريول بدورها مخطئة وعليها أن تتحمل مسؤوليتها، قائلة :“إذا أخطأ سـعد لمـجرد مرة، فالشابة متهمته بالاغتصاب ارتكبت 500 خطأ لذهابها معه إلى الفندق في منتصف الليل”.

و أضافت قائلة:“لن أغير موقفي وسأظل أدافع عنه وأسانده حتى ولو أدين في القضية”، في إشارة منها أن وقوفها بجانبه هو أمر شخصي وخاص.

وجدير بالذكر أن تصريحات هالة صدقي أثارت الجدل بمنصات التواصل الاجتماعي حيث انقسمت الآراء بين مؤيد و معارض.

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