ترويج أجهزة الغش بالامتحانات يجر شخصا للاعتقال بالعروي
تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة العروي بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الجمعة 02 يونيو الجاري، من توقيف مسير محل تجاري يبلغ من العمر 32 سنة، يشتبه في تورطه في حيازة وترويج أجهزة إلكترونية مهربة تستعمل لأغراض الغش في الامتحانات المدرسية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه داخل محله المخصص لبيع المعدات الإلكترونية بمدينة العروي، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة معدات اتصال لاسلكية تستعمل لأغراض الغش خلال الامتحانات المدرسية، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 21 جهاز إلكتروني من نوع “VIP” وسماعات لاسلكية دقيقة خاصة بها.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
10 تعليقات
يجب الابتعاد عن هذه الأدوات التي تجر صاحبها الى السجن ..
على الآباء تأطير أبنائهم قبل الشروع في الإمتحان وأن كل من ظبط يعرض نفسه للهلاك ..
الغش حرام قانونيا وشرعا..
على وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي الإعتماد على كاميرات المراقبة داخل فصول الإمتحان..
على القضاء زجر كل من ظبط متلبسا بالغش ليكون عبرة لغيره..
لماذا الطلاب في علمه أن الغش في الامتحان يعرض صاحبه الى المسألة القانونية ورغم ذالك يتعاطى له ..
قوله صلى الله عليه وسلم:« من غشنا ليس منا» ..
هناك العديد من التلاميذ تجدهم خاوي الوفاض ولا يمتلك المعرفة ..
اللهم اهدي شبابنا اليك وردهم ردا جميلا يارب العالمين..
نتمنى من جميع التلاميذ الإعتماد على أنفسهم..