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طقس السبت.. قطرات مطرية متفرقة بهذه المناطق

2023-06-03 / 09:11
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، نزول زخات مطرية محليا رعدية بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والريف والشمال الشرقي.

كما يرتقب تسجيل قطرات متفرقة ومحلية قرب السواحل ما بين أكادير وطرفاية، بالإضافة إلى تشكل كتل ضبابية بالسواحل الأطلسية. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الوسط وشمال الأقاليم الجنوبية، مع هبوب رياح رملية محلية في بعض المناطق بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و 11 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 15 و20 درجة بكل من منطقة سوس وأقصى الجنوب الشرقي للبلاد والجنوب، وما بين 10 و 16 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وقليل الهيجان على طول السواحل الأطلسية، ومحليا قليل الهيجان إلى هائج بالسواحل الأطلسية الوسطى.

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‫10 تعليقات

  4. انتعاش لحقينة السدود والفرشة المائية والأبار بفضل هذه التساقطات المطرية..

  6. رغم تضرر المحصول الزراعي الذي كان ضعيفا هذه السنة الا ان التساقطات المطرية الأخيرة لها اثر إيجابي على حقينة السدود..

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