People try to escape from toppled compartments, following the deadly collision of two trains, in Balasore, India June 2, 2023, in this screen grab obtained from a video. ANI/Reuters TV via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES INDIA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN INDIA

الهند.. ارتفاع حصيلة ضحايا اصطدام القطارات إلى 120 ق…تيلا

2023-06-02 / 23:29
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هبة بريس

ارتفعت حصيلة ضحايا اصطدام القطارات في شرق الهند إلى 120 قتيلا على الأقل وأكثر من 850 جريحا، وسط مخاوف من أن يكون الكثيرون عالقين تحت الحطام، وفق ما أفاد مسؤولان فجر السبت.

وقال المدير العام لجهاز الإطفاء في ولاية أوديشا، سودانشو سارانغي، في تصريح لوكالة فرانس برس “لدينا أكثر من 120 قتيلا بحسب آخر تعداد والرقم آخذ في الارتفاع بسبب كثرة الإصابات الخطرة والإصابات بالرأس”.

وصرح المسؤول المحلي في ولاية أوديشا براديب جينا بأنه تم نقل نحو 850 جريحا إلى المستشفيات.

وتشير المعلومات الواردة إلى أن الحادث وقع عندما اصطدم قطار ركاب وقطار شحن في الهند بعد ظهر اليوم الجمعة بالقرب من مدينة بالاسور.

وكان قطار الركاب متجها من كلكتا إلى تشيناي عندما خرجت عدة عربات منه عن القضبان.

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