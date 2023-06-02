Paris Saint-Germain's Spanish defender Sergio Ramos celebrates after scoring a goal during the French L1 football match between Nice (OGCN) and Paris Saint-Germain (PSG) at the Allianz Riviera stadium in Nice, on April 8, 2023. (Photo by Valery HACHE / AFP)

الأسطورة” راموس يغادر صفوف باريس سان جرمان

2023-06-02 / 23:10
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هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، الجمعة، عن رحيل مدافعه المخضرم الإسباني، سيرخيو راموس، (37 عاما) في نهاية الموسم الحالي.

وقال النادي الباريسي في بيان صحفي: “يحيي باريس سان جرمان بحرارة، سيرخيو راموس، الذي يستعد لمغادرة العاصمة بعد موسمين دافع خلالهما عن ألوان النادي”.

وفاز راموس الذي التحق بصفوف نادي العاصمة ،في عام 2021، قادما من ريال مدريد بلقب الدوري مرتين (2022 و2023)، علما أن سجله يتضمن الفوز بمونديال جنوب أفريقيا، عام 2010، وبلقب أمم أوروبا مرتين مع المنتخب الإسباني، كما توج أربع مرات بمسابقة دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد.

وبدوره، قال القطري، ناصر الخليفي، رئيس سان جرمان، في البيان: “نود أن نعرب عن امتناننا الكبير لسيرخيو راموس”.

وأضاف “قيادة سيرخيو وروحه الجماعية واحترافه، بالإضافة إلى خبرته على أعلى مستوى، تجعله أسطورة كرة قدم حقيقية وكان شرفا لي أن يكون في باريس. الجميع في النادي يتمنون له الأفضل”.

من ناحيته، كتب راموس على مواقع التواصل الاجتماعي “غدا يوم خاص، وغدا سأودع مرحلة أخرى من حياتي، وداعا لباريس سان جرمان”.

وتابع “لا أعرف عدد الأماكن التي يمكن للمرء أن يشعر بها أنه في المنزل، ولكن من دون شك كان باريس سان جرمان والجماهير وباريس أحدها بالنسبة لي”.

وأردف “شكرا لكم على عامين مميزين تمكنت فيهما من اللعب في كل بطولة وبذل قصارى جهدي”.

وخاض راموس، الذي سينتهي عقده في 30 يونيو، 57 مباراة في موسمين بألوان سان جرمان.

ويغادر راموس نادي العاصمة بعد مباراته على ملعبه “بارك دي برانس” أمام كليرمون ضمن منافسات المرحلة 38 الأخيرة، علما أن بعض وسائل الإعلام كانت تحدثت في وقت سابق عن إمكانية تجديد عقد المدافع الإسباني

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