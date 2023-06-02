فورونكوف: المغرب أحد الفاعلين الرئيسيين في محاربة الإرهاب

هبة بريس _ الرباط

أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بمحاربة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، اليوم الجمعة بطنجة، أن المملكة المغربية تعتبر أحد الفاعليين الرئيسيين في محاربة الإرهاب على الصعيد الدولي.

وجاء تصريح فورونكوف عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش مشاركته في الاجتماع الثاني رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن بإفريقيا “أرضية مراكش”، والذي ينعقد بطنجة تحت رئاسة المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وأشاد فورونكوف في هذا التصريح ب “التعاون الاستراتيجي” بين المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مبرزا أن اجتماع “أرضية مراكش” يعتبر مناسبة ل “مناقشة السبل العملية لدعم البلدان الإفريقية الأعضاء من أجل مكافحة فعالة أكثر للإرهاب”.

وبعد أن وصف المباحثات التي أجراها مع بوريطة بـ”مثمرة جدا”، لاسيما ما يتعلق بالطريقة التي سيتقدم بها الجانبان معا في مكافحة الإرهاب، أعرب فورونكوف عن أمله في إقامة تنسيق دولي أفضل في مجال مكافحة الإرهاب.

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