A picture taken on August 5, 2020 shows the Lebanese national flag flying at half-mast at the Lebanon embassy in Paris a day after a powerful explosion tore through Lebanon's capital, resulting from the ignition of a huge depot of ammonium nitrate at the city's main port. The French President will travel to Beirut on August 6, 2020 to "meet all political actors" following the blasts that devastated the Lebanese capital. (Photo by STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)

اتهامات بينها “الاغتصاب” تلاحق سفير لبنان لدى فرنسا

2023-06-02 / 21:36
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هبة بريس _ وكالات

فتح تحقيق في فرنسا بشبهة الاغتصاب وممارسات عنيفة متعمدة يستهدف سفير لبنان لدى باريس بعد شكويين تقدمت بهما موظفتان سابقتان في السفارة، وفق ما نقلته فرانس برس، الجمعة، عن مصادر مقربة من التحقيق، مؤكدة بذلك تقارير لموقع “ميديابار”.

المشتكية الأولى، تبلغ 31 عاما، وقد تقدمت، في يونيو من عام 2022، بشكوى قالت فيها وفق نص المحضر لدى الشرطة إنها تعرضت للاغتصاب، بشهر مايو سنة 2020، في شقة خاصة تابعة للسفير، رامي عدوان، سفير لبنان لدى باريس، منذ عام 2017.

وفي الشكوى التي اطلعت وكالة فرانس برس على فحواها، تؤكد المشتكية أنها أبدت رفضها إقامة علاقة جنسية وعمدت إلى الصراخ والبكاء.

والمرأة التي كانت تشغل منصب محررة كانت قد أبلغت الشرطة، في عام 2020، بأن عدوان تعرض لها بالضرب خلال شجار في مكتبه، من دون أن تتقدم بشكوى بداعي “عدم تدمير حياة هذا الرجل” وهو متزوج ورب عائلة.

وقالت إنها كانت على “علاقة غرامية” مع السفير الذي كان يمارس ضدها “العنف النفسي والجسدي ويوجه إليها الإهانات يوميا”.

والمشتكية الثانية، تبلغ 28 عاما، وقد نسجت علاقة حميمة مع السفير بعيد مباشرتها العمل لدى السفارة بصفة متدربة، في عام 2018، وقد تقدمت بشكوى، في فبراير الماضي، لتعرضها، بحسب قولها، لسلسلة اعتداءات جسدية غالبا ما نتجت عن رفضها إقامة علاقة جنسية.

وتؤكد المشتكية أن عدوان حاول صدمها بسيارته إثر شجار على هامش منتدى من أجل السلام في كاين الواقعة غربي فرنسا، في سبتمبر الماضي.

وتتهم السفير أيضا بمحاولة خنقها في منزلها بإقحام وجهها في السرير، في نهاية ديسمبر.

وفي تعليق أدلى به لفرانس برس، قال الوكيل القانوني للسفير، المحامي كريم بيلوني، إن موكله “ينفي كل اتهام بالاعتداء من أي نوع كان: سواء لفظي أو أخلاقي أو جنسي”.

وأضاف أن موكله “أقام مع هاتين المرأتين، بين العامين 2018 و2022، علاقات غرامية تخللتها خلافات وحالات انفصال”.

ولدى سؤالها حول هذا الملف وما تعتزم القيام به وخصوصا أن عدوان يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، قالت النيابة العامة في باريس لفرانس برس إنه “يتعذر عليها الإجابة في الوقت الراهن”.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية: “لا عناصر لدينا فيما يتعلق بهذه القضية التي يتولاها القضاء والمشمولة بسرية التحقيق”.

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