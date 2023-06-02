AS Roma's Portuguese coach Jose Mourinho reacts as English referee Anthony Taylor walks away after giving a yellow card to a member of the Roma coaching staff during the UEFA Europa League final football match between Sevilla FC and AS Roma at the Puskas Arena in Budapest on May 31, 2023. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

اتهام مدرب بارز بالإساءة لحكم نهائي الدوري الأوروبي

2023-06-02 / 21:10
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هبة بريس _ وكالات

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، الجمعة، إن جوزيه مورينيو، يواجه اتهاما باستخدام لغة مسيئة ضد حكم مباراة نهائي الدوري الأوروبي بعد تصوير المدرب البرتغالي وهو يصرخ باتجاه طاقم التحكيم عقب خسارة روما أمام إشبيلية.

وأثار الحكم، أنطوني تيلور، غضب مدرب روما بعد خسارة الفريق الإيطالي بركلات الترجيح أمام إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي، يوم الأربعاء الماضي.

وبدت المباراة صعبة حيث أشهر تيلور 14 بطاقة صفراء، وهو أكبر عدد على الإطلاق في مباراة بالدوري الأوروبي، ولعب ما يقرب من 30 دقيقة كوقت محتسب بدل ضائع.

في اليوم التالي للمباراة، انتشرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر الحكم الإنكليزي تيلور وعائلته يتعرضون لمضايقات من قبل مشجعي روما في مطار بودابست.

وفي أحد مقاطع الفيديو، شوهد مشجعو روما المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي، وهم يسيئون معاملة تيلور، البالغ من العمر 44 عاما، وعائلته، الذين طلبوا الحماية من أمن المطار أثناء سعيهم للبقاء في منطقة آمنة.

وقال الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) في بيان: “يدين اليويفا بشدة السلوك العنيف الموجه ضد الحكم أنطوني تيلور وعائلته. مثل هذه التصرفات غير مقبولة وتقوض روح اللعب النظيف والاحترام التي يدعمها الاتحاد الأوروبي للعبة”.

وأضاف “يحافظ اليويفا على تعاون وثيق مع الشرطة المحلية وأمن المطارات بدءا من وصول الحكام إلى المدن المضيفة.. ومع ذلك، نسعى باستمرار لتعزيز التدابير الأمنية للحكام بالتنسيق مع السلطات المحلية”.

وأكد أنه “سنقوم بتقييم الأحداث بعناية ودمج أي رؤى قيمة في عمليات التخطيط للحدث في المستقبل”.

وكجزء من الإجراءات التأديبية بعد المباراة النهائية، وجه الاتحاد الأوروبي للعبة الاتهام لمورينيو، الجمعة، بعد أن التقطت صور له وهو يوجه عبارات مهينة لطاقم التحكيم خارج ملعب بوشكاش.

وانتقد المدرب البرتغالي حكم المباراة في تصريحاته عقب المباراة، قائلا: “كانت مباراة قوية ونابضة بالحياة أدارها حكم بدا من إسبانيا. كانت هناك بطاقات صفراء طوال الوقت”.

كما تم توجيه الاتهام لمشجعي الفريقين بإطلاق الألعاب النارية وإلقاء مقذوفات، بينما تم توجيه الاتهام لمشجعي روما بارتكاب بعض الأفعال الضارة إلى جانب بعض المشكلات الجماهيرية الأخرى.

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