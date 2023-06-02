اتفاق تعاون للنهوض بالإدماج الرقمي والمالي في إفريقيا الفرنكوفونية

هبة بريس _ الرباط

وقع صندوق الاستثمار لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (l’UM6P Ventures)، وشركة “شاري” الرائدة في التجارة الالكترونية للمنتوجات واسعة الاستهلاك بشمال إفريقيا، اليوم الجمعة، بمراكش، اتفاق تعاون يروم النهوض بالإدماج الرقمي والمالي في إفريقيا الفرنكوفونية.

وذكر بلاغ لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، أن بروتوكول الاتفاق، الذي تم توقيعه على هامش أشغال “القمة الرقمية لجيتكس إفريقيا” (Gitex Africa Digital Summit)، يهدف إلى استكشاف فرص جديدة لشراكة الاستثمار، قصد تعزيز الدعم للشركات الناشئة.

وأوضح المصدر ذاته، أن الطرفين الموقعين يلتزمان، بموجب هذه الاتفاقية، بالتعاون من أجل تحديد شروط وأحكام هذه الشراكة، قصد تشجيع نمو مستدام، وتطوير متناغم لمنظومات ريادة الأعمال، مبرزا أنه سيتم، من خلال هذه الاتفاقية، توطين البنية التحتية ل”شاري” وفروعها في مركز البيانات التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.

وأضاف البلاغ أن الشروط التعاقدية المنظمة لهذا التوطين ستؤمن أمن البيانات وتوافرها وسريتها، مع احترام معايير الحماية القابلة للتطبيق.

وتابع أن هذا التعاون التكنولوجي سيمكن “شاري” من تقوية مكانتها كفاعل رئيسي في التجارة الالكترونية في إفريقيا الفرنكوفونية.

وسجل المصدر، أن الطرفين سيتعاونان حول مبادرات رقمية، تروم النهوض بالإدماج الرقمي والمالي لصغار الفلاحين.

وسيعمل الطرفان، في هذا الإطار، سويا، من أجل تطوير حلول مبتكرة، قصد تسهيل الولوج إلى الأسواق، وتحسين قدرات التدبير وتشجيع الإدماج المالي لهذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الافريقي.

وأوضحت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية أن الاتفاق ينص، أيضا، على دعم الرفع من مهارة متعاوني “شاري” وفروعها، بفضل برامج للتكوين المستمر، وذلك بهدف مواكبة التطور المهني لمواهبها الواعدة، قصد تعزيز خبرتهم وتمكينهم من اغتنام الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي.

وسيسمح هذا التعاون، كذلك، بتسهيل الاندماج بين العالم الأكاديمي والمهني لفائدة طلبة جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بفضل برامج للتدريب، ولكن أيضا للتوظيف.

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق الاستثمار لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (l’UM6P Ventures)، وهو الفرع المعني بالاستثمار بالجامعة، تم تأسيسه لتمكين الجامعة من النهوض بريادة الأعمال وتسريع الابتكار العلمي بالمغرب وإفريقيا.

ويتعلق الأمر بشركة للاستثمار في مرحلة مبكرة تدير صندوقين، هما صندوق التحول الرقمي للشركات الناشئة، وصندوق (Deeptech Ventures).

أما “شاري” فهي تطبيق للتجارة الالكترونية يساعد صغار التجار في إفريقيا الفرنكوفونية على تكوين مخزونات لمتاجرهم، وتسليمها مجانا، مع الاستفادة من تسهيلات في الأداء.

وتجدر الإشارة إلى أن معرض “جيتكس إفريقيا”، الذي يشكل مبادرة لمعرض “جيتكس غلوبال” في دبي، وهو أكبر معرض عالمي للتكنولوجيا والشركات الناشئة المصنف كأفضل معرض عالمي لقادة العالم في المجال التكنولوجي، يجمع مسؤولين في القطاعين العام والخاص، وأصحاب القرار السياسي، ومستثمرين وجامعيين، على مدى ثلاثة أيام، من التبادلات المكثفة بين القطاعين العام والخاص، حول أكبر الاقتصادات الرقمية عالميا في المستقبل.

كما يندرج هذا الحدث البارز ضمن إطار جهود المملكة لتعزيز التعاون جنوب ـ جنوب في المجال الرقمي، والإسهام في إشعاع القارة الإفريقية على الصعيد الدولي، على اعتبار أنه يروم النهوض بالابتكار التكنولوجي متعدد القطاعات والتحول الرقمي بإفريقيا

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