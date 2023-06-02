إنخفاض مرتقب عالميا في أسعار مواد غذائية مقارنة مع السنة الماضية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، عن إمكانية تراجع أسعار في مواد غذائية الاكثر إستهلاكا خلال النصف الثاني من السنة الجارية، مقارنة مع السنتين الماضيتين، من ضمنها الزيوت النباتية والحبوب والألبان مقارنة مع زيادة طفيفة في أسعار السكر واللحوم .

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة إن مؤشرها، الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، بلغ في المتوسط 124.3 نقطة في مايو مقابل 127.7 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق.

ولوحظ تراجع في شهر ماي مقارنة مع شهر ماي المنصرم من السنة الجارية مقارنة مع شهر مارس 2022 الذي وصل سعر هذه المواد في السوق الى أعلى مستوياتها بعد بدء ما تسميه موسكو بـ “العمليات العسكرية الخاصة” في أوكرانيا.

وانخفض مؤشر الفاو لأسعار الحبوب بنحو 5 بالمئة في ماي المنصرم ، مقارنة بالشهر السابق، بسبب وفرة آفاق التوريد وتمديد مبادرة حبوب البحر الأسود التي تسمح بالشحنات من أوكرانيا.

وقالت المنظمة إن أسعار الأرز العالمية استمرت في الارتفاع في ماي، ويرجع ذلك جزئياً إلى شح الإمدادات في بعض الدول المصدرة. وأعربت الوكالة الشهر الماضي عن قلقها إزاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.

كما تراجع مؤشر أسعار الزيوت النباتية لمنظمة الفاو بنحو 9 بالمئة على أساس شهري، مما يعكس إمدادات كبيرة من البذور الزيتية وضعف الطلب على زيت النخيل، في حين تراجعت أسعار الألبان العالمية بأكثر من 3 بالمئة وسط تحسن موسمي في إنتاج الحليب في نصف الكرة الشمالي.

وأوضحت الفاو أن أسعار السكر، في المقابل، أظهرت زيادة بنسبة 5.5 بالمئة عن أبريل، في مكاسب للشهر الرابع على التوالي، حيث زادت المخاوف بشأن نمط طقس النينو ( النينو هو تغير دوري غير منتظم في الرياح ودرجات الحرارة في المحيط الهادئ الاستوائي الشرقي) من مخاطر الإمدادات العالمية.

ومع ذلك، فقد أدى تحسن الأحوال الجوية في البرازيل وانخفاض أسعار النفط الخام إلى كبح أسواق السكر. أنهت عقود السكر خلال ماي وتسجيل انخفاض بعد أعلى مستوى لها في 12 عامًا في أواخر أبريل.

وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، توقعت الفاو أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب هذا العام 2.813 مليار طن، بزيادة واحد بالمئة عن عام 2022 وهو ما يعكس بشكل رئيسي زيادة متوقعة في إنتاج الذرة.

كان من المتوقع أن ترتفع مخزونات الحبوب العالمية في موسم 2023-2024 بنسبة 1.7 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 873 مليون طن، مما يعكس زيادة المخزونات المتوقعة من الذرة والأرز والشعير.

ومع ذلك، كان من المتوقع انخفاض مخزونات القمح، حيث شهد الإنتاج انخفاضًا بينما كان من المتوقع أن يكون الطلب مستقرًا.

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