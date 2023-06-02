أبرزها تجريب لاعبين جدد.. الركراكي يستهدف 4 مكاسب في مواجهتي الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا

هبة بريس : رياضة

يبحث الناخب الوطني وليد الركراكي عن أربعة مكاسب خلال المباراتين القادمتين للمنتخب الوطني المغربي أمام كل من الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا خلال فترة التوقف الدولي القادمة.

وسيستقبل أسود الأطلس منتخب الرأس الأخضر في مباراة ودية يوم 12 يونيو بداية من الثامنة مساء بملعب مولاي عبد الله بالرباط، وسيرحلون بعدها إلى جوهانسبيرغ لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا يوم 17 يونيو بداية من الخامسة عصرا ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا.

تجريب عناصر جديدة

يسعى مدرب أسود الأطلس لمنح الفرصة لعناصر جديدة خلال مواجهتي الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا للوقوف على مستواها ومدى قدرتها على منح الإضافة للمنتخب الوطني خلال الفترة القادمة.

وينتظر أن يجرب الركراكي في المباراتين القادمتين بعض العناصر الجديدة على غرار إسماعيل قندوس وفهدي موفي وعبد القادر عبقار ويوسف مالح، إلى جانب منح الفرصة لبعض العائدين مثل طارق تيسودالي وأسامة إدريسي وآدم ماسينا.

اكتساب المناعة الأفريقية

يرغب الركراكي في استغلال فترة التوقف الدولي القادم من أجل اكتساب المناعة الأفريقية، من خلال الاحتكاك بمنتخبي الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا بعدما تعود المنتخب الوطني خلال المباريات الأخيرة منذ قدوم الركراكي على مواجهة منتخبات أوروبية وأخرى من أمريكا الجنوبية.

وستفيد المباراتين معا الطاقم التقني للمنتخب الوطني استعدادا للاستحقاقات القارية القادمة، خاصة المباراة الثانية أمام جنوب أفريقيا التي ستقام بجوهانسبيرغ حتى يعود اللاعبون على الأجواء الأفريقية التي تبقى مختلفة بشكل كبير عن الأجواء في ملاعبنا الوطنية والملاعب الأوروبية.

استمرار الصحوة في التصنيف العالمي

يطمح الركراكي في تحقيق الفوز خلال المباراتين القادمتين أمام الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا وذلك للاستمرار في نفس الصحوة التي يعيشها المنتخب الوطني على صعيد التصنيف العالمي للمنتخبات.

ويستهدف أسود الأطلس الارتقاء نحو المركز العاشر عالميا، إذ يبتعد بفارق 5 نقاط فقط عن المنتخب الإسباني، كما يبتعد الأسود 13 نقطة فقط عن سويسرا التي تحتل المركز الثاني عشر.

الاستعداد لكأس أمم أفريقيا

تدخل المباراتين عموما ضمن تحضيرات أسود الأطلس في نهائيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام بساحل العاج.

وبات كأس أمم أفريقيا الهدف القادم لأسود الأطلس بعد مسارهم المميز في في مونديال قطر 2022 باحتلالهم للمركز الرابع، إذ يعول المغاربة على الركراكي لتحقيق اللقب القاري، لذلك سيطمح مدرب أسود الأطلس لاستغلال مواجهتي الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا لتحضير العناصر الوطنية للكأس الأفريقية القادمة.

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