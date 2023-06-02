أبرزها تجريب لاعبين جدد.. الركراكي يستهدف 4 مكاسب في مواجهتي الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا

2023-06-02 / 18:33
0

هبة بريس : رياضة

يبحث الناخب الوطني وليد الركراكي عن أربعة مكاسب خلال المباراتين القادمتين للمنتخب الوطني المغربي أمام كل من الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا خلال فترة التوقف الدولي القادمة.

وسيستقبل أسود الأطلس منتخب الرأس الأخضر في مباراة ودية يوم 12 يونيو بداية من الثامنة مساء بملعب مولاي عبد الله بالرباط، وسيرحلون بعدها إلى جوهانسبيرغ لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا يوم 17 يونيو بداية من الخامسة عصرا ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا.

تجريب عناصر جديدة

يسعى مدرب أسود الأطلس لمنح الفرصة لعناصر جديدة خلال مواجهتي الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا للوقوف على مستواها ومدى قدرتها على منح الإضافة للمنتخب الوطني خلال الفترة القادمة.

وينتظر أن يجرب الركراكي في المباراتين القادمتين بعض العناصر الجديدة على غرار إسماعيل قندوس وفهدي موفي وعبد القادر عبقار ويوسف مالح، إلى جانب منح الفرصة لبعض العائدين مثل طارق تيسودالي وأسامة إدريسي وآدم ماسينا.

اكتساب المناعة الأفريقية

يرغب الركراكي في استغلال فترة التوقف الدولي القادم من أجل اكتساب المناعة الأفريقية، من خلال الاحتكاك بمنتخبي الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا بعدما تعود المنتخب الوطني خلال المباريات الأخيرة منذ قدوم الركراكي على مواجهة منتخبات أوروبية وأخرى من أمريكا الجنوبية.

وستفيد المباراتين معا الطاقم التقني للمنتخب الوطني استعدادا للاستحقاقات القارية القادمة، خاصة المباراة الثانية أمام جنوب أفريقيا التي ستقام بجوهانسبيرغ حتى يعود اللاعبون على الأجواء الأفريقية التي تبقى مختلفة بشكل كبير عن الأجواء في ملاعبنا الوطنية والملاعب الأوروبية.

استمرار الصحوة في التصنيف العالمي

يطمح الركراكي في تحقيق الفوز خلال المباراتين القادمتين أمام الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا وذلك للاستمرار في نفس الصحوة التي يعيشها المنتخب الوطني على صعيد التصنيف العالمي للمنتخبات.

ويستهدف أسود الأطلس الارتقاء نحو المركز العاشر عالميا، إذ يبتعد بفارق 5 نقاط فقط عن المنتخب الإسباني، كما يبتعد الأسود 13 نقطة فقط عن سويسرا التي تحتل المركز الثاني عشر.

الاستعداد لكأس أمم أفريقيا

تدخل المباراتين عموما ضمن تحضيرات أسود الأطلس في نهائيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام بساحل العاج.

وبات كأس أمم أفريقيا الهدف القادم لأسود الأطلس بعد مسارهم المميز في في مونديال قطر 2022 باحتلالهم للمركز الرابع، إذ يعول المغاربة على الركراكي لتحقيق اللقب القاري، لذلك سيطمح مدرب أسود الأطلس لاستغلال مواجهتي الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا لتحضير العناصر الوطنية للكأس الأفريقية القادمة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المنتخب المغربي يحتل المرتبة الثانية في بطولة العالم للرياضات الذهنية

المنتخب المغربي يحتل المرتبة الثانية في بطولة العالم للرياضات…

2023-06-02 / 14:59
Photo of حمد الله يعلق على أنباء انتقال بنزيما إلى اتحاد جدة: “أي لاعب يأتي يا مرحبا به”

حمد الله يعلق على أنباء انتقال بنزيما إلى اتحاد…

2023-06-02 / 13:46
Photo of رولان غاروس.. التونسية أُنس جابر تبلغ الدور الثالث

رولان غاروس.. التونسية أُنس جابر تبلغ الدور الثالث

2023-06-01 / 21:00
Photo of موسيماني يشيد بالركراكي.. ويؤكد :”لقد رفع أسهم المدربين الأفارقة في المونديال”

موسيماني يشيد بالركراكي.. ويؤكد :”لقد رفع أسهم المدربين الأفارقة…

2023-06-01 / 19:56
Photo of بالتخصص.. بونو يحول ضربات الجزاء من فرص ذهبية إلى كابوس لدى الخصوم

بالتخصص.. بونو يحول ضربات الجزاء من فرص ذهبية إلى…

2023-06-01 / 17:58
Photo of بعد الموافقة الأمنية المصرية.. 2500 مناصر يساندون الوداد في ذهاب نهائي العصبة

بعد الموافقة الأمنية المصرية.. 2500 مناصر يساندون الوداد في…

2023-06-01 / 15:33
Photo of لجنة الأخلاقيات توقف مندوبا جامعيا لسنة نافذة بسبب سبه لحكمة

لجنة الأخلاقيات توقف مندوبا جامعيا لسنة نافذة بسبب سبه…

2023-06-01 / 13:51
Photo of باريس سان جيرمان يعلن رحيل ميسي نهاية الموسم الجاري

باريس سان جيرمان يعلن رحيل ميسي نهاية الموسم الجاري

2023-06-01 / 13:22
Photo of بونو: “لا المال ولا شيء آخر يهمني.. ما يحفزني هو تشريف بلدي”

بونو: “لا المال ولا شيء آخر يهمني.. ما يحفزني…

2023-06-01 / 12:26
Photo of النصيري: “أهدي التتويج للملك.. وكون مكانش هو منكونش أنا هنا”

النصيري: “أهدي التتويج للملك.. وكون مكانش هو منكونش أنا…

2023-06-01 / 12:01

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق