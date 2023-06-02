وزير الخارجية الأمريكي بلينكن سيتوجه إلى السعودية الأسبوع المقبل

2023-06-02 / 18:31
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هبة بريس _ وكالات

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأسبوع المقبل، الى السعودية، البلد الحليف للولايات المتحدة والذي تشهد العلاقات معه راهنا مرحلة حساسة، وفق ما أعلنت الخارجية الجمعة.

وتبدأ زيارة بلينكن إلى المملكة في السادس من حزيران/يونيو وتنتهي في الثامن منه، وتأتي في توقيت يقود فيه البلدان وساطة في السودان من دون أن ينجحا حتى الآن في فرض التزام هدنات عدة بين طرفي النزاع.

وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلنر أن بلينكن سيتطرّق خلال محادثاته مع المسؤولين السعوديين إلى “التعاون الاستراتيجي” بين البلدين في القضايا الإقليمية والثنائية.

وسيشارك الأربعاء في اجتماع وزاري يعقده مجلس التعاون الخليجي، والخميس في اجتماع للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم “الدولة” يعقد في الرياض.

وتأتي زيارة بلينكن بعد أسابيع قليلة من زيارة أجراها إلى المملكة مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان، وبعد نحو عام على زيارة أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن في صيف العام 2022 جاءت نتائجها متباينة.

والعلاقات بين واشنطن والرياض شديدة التعقيد، فإدارة بايدن تتّهم المملكة الخليجية الغنية بالنفط بانتهاك حقوق الإنسان وبالدفع لرفع أسعار النفط الخام.

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