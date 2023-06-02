اصطدام “خطير” بين قطارين في الهند يودي بحياة العشرات

هبة بريس _ وكالات

لقي ما لا يقل عن 50 شخصا مصرعهم وجرح نحو 300 آخرين فى الهند، إثر حادث خروج قطار ركاب عن مساره واصطدامه بقطار بضائع فى منطقة بالاسورى، فى أوديشا، الجمعة، وفقا لما نقلته رويترز عن تقارير إعلامية محلية.

وقال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في تغريدة إن عمليات الإنقاذ جارية في الموقع وتقدم “كل المساعدة الممكنة” للمتضررين.

من جانبه، وصف مسؤول بولاية بنغال الغربية للصحفيين الحادث بـ”الخطير”.

وقال مسؤولو سكة حديد جنوب شرق، تحدثوا لوكالة رويترز شريطة عدم ذكر أسمائهم، إنهم يخشون وقوع خسائر بشرية كبيرة جدا، دون الكشف عن عدد محدد.

وقالت التقارير إن قطار كورومانديل السريع، الذي يمتد من كولكاتا إلى تشيناي، خرج عن مساره وسقط على المسار المعاكس، ولا يزال الكثير من الناس محاصرين.

وقال أرشانا جوشي، المدير العام لشركة ساوث إيسترن للسكك الحديدية لرويترز: “لا يمكنني التعليق على التفاصيل في الوقت الحالي وأرقام الضحايا. كنت في دلهي وأنا أسرع إلى موقع الحادث”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0