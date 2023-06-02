كورونا بالمغرب.. تسجيل 168 إصابة جديدة خلال أسبوع

2023-06-02 / 16:20
6
هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة في نشرتها الأسبوعية، عن تسجيل ما مجموعه 168 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19).

وأبرزت الوزارة، في النشرة الأسبوعية لحصيلة (كوفيد-19)، التي تغطي الفترة من 27 ماي إلى 2 يونيو 2023، أن 6 ملايين و 885 ألف و 74 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و 424 ألف و 598 شخصا، مقابل 24 مليون و 922 ألف و783 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 60 ألف و 856 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 274 ألف و901 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، مع معدل الإيجابية الأسبوعي يناهز 9.4 في المائة.

وسجلت حالات الإصابة الجديدة في جهات الرباط سلا القنيطرة (66)، والدار البيضاء سطات (40)، وسوس ماسة (20) فاس مكناس (12)، والعيون الساقية الحمراء (6)، وبني ملال خنيفرة (2)، وطنجة تطوان الحسيمة (4)، والشرق (3)، ومراكش آسفي (7)، وكلميم واد نون (5)، والداخلة وادي الذهب (3).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 213 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الفترة ذاتها ليبلغ مجموعها حالة واحدة .

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اتهام مدرب بارز بالإساءة لحكم نهائي الدوري الأوروبي

اتهام مدرب بارز بالإساءة لحكم نهائي الدوري الأوروبي

2023-06-02 / 21:10
Photo of إنخفاض مرتقب عالميا في أسعار مواد غذائية مقارنة مع السنة الماضية

إنخفاض مرتقب عالميا في أسعار مواد غذائية مقارنة مع…

2023-06-02 / 20:56
Photo of المغرب/الولايات المتحدة .. نحو تعزيز واستدامة نظام السلامة النووية

المغرب/الولايات المتحدة .. نحو تعزيز واستدامة نظام السلامة النووية

2023-06-02 / 20:38
Photo of اتفاق تعاون للنهوض بالإدماج الرقمي والمالي في إفريقيا الفرنكوفونية

اتفاق تعاون للنهوض بالإدماج الرقمي والمالي في إفريقيا الفرنكوفونية

2023-06-02 / 20:22
Photo of طنجة تستضيف اجتماع رؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن بإفريقيا

طنجة تستضيف اجتماع رؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن بإفريقيا

2023-06-02 / 19:36
Photo of اصطدام “خطير” بين قطارين في الهند يودي بحياة العشرات

اصطدام “خطير” بين قطارين في الهند يودي بحياة العشرات

2023-06-02 / 18:22
Photo of “ملف المحروقات” .. قرار جديد لمجلس المنافسة

“ملف المحروقات” .. قرار جديد لمجلس المنافسة

2023-06-02 / 18:12
Photo of بركان .. صديقي يترأس أشغال المجلس الإداري للمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لملوية

بركان .. صديقي يترأس أشغال المجلس الإداري للمكتب الجهوي…

2023-06-02 / 17:53
Photo of عامل إقليم إفران يستقبل الحجاج ويحثهم على التضامن

عامل إقليم إفران يستقبل الحجاج ويحثهم على التضامن

2023-06-02 / 16:40
Photo of عامل مكناس يستقبل الحجاج المتوجهين نحو الديار المقدسة

عامل مكناس يستقبل الحجاج المتوجهين نحو الديار المقدسة

2023-06-02 / 16:06

‫6 تعليقات

  2. لم يتم احترام قوانين التباعد في الاسواق ولا في المحلات وعدنا الى الحيات كان شيئا لم يكن

  4. والله لانريد العودة لي ماكون عليه نرجو من الله ان يحفضنا وينجينا من اي فيروس آخر وان نساعد بعضنا البعض ونحترم مايجب عمله في هذه الحالات ونحن نعرف ماذا واجب علينا فعله

  5. الناس تركو كل شيء من حمايتهم لم نعد نرا الكمامات ولا التباعد في الاسواق ولا في المولات لابد من رجوع العدوا حتا لو كنا مطعمين

  6. اللهم نجنا من كل ما يهلكنا ونجنا من امراض هدا الزمن الهالك وابعد عن طريقنا الامراض الموعدية يارب العالمين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق