ويسترن ديجيتال تجلب الابتكارات والمنتجات الجديدة في تخزين البيانات

هبة بريس - مراكش

بينما يجتمع خبراء التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم في الدورة الأولى لمعرض GITEX Africaفي المغرب من 31 مايو إلى 2 يونيو، ستعرض ويسترن ديجيتال، الشركة العالمية الرائدة في مجال تخزين البيانات، أحدث أقراص الصلبة بسعة 22 تيرابايت التي تم تصميمها خصيصًا لتلبية احتياجات أربعة فئات رئيسية: تعد أقراص WD Gold™ HDD خيارًا ممتازًا لعملاء تكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات؛ وتم تصميم أقراص Ultrastar DC HC570 سعة 22 تيرابايت1 CMR HDD للسحابة (cloud)والشركات، بينما تم بناء أقراص WD Purple™ Pro HDD . لحفظ

ملفات الفيديو وأجهزة المراقبة الذكية

مع انتشار التحول الرقمي، تنتج الشركات والأفراد المزيد من البيانات من مصادر مختلفة، بما في ذلك الآلات والتطبيقات والهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة المتصلة. ووفقًا لتقرير لشركة IDC ، من المتوقع أن ينمو حجم سوق تخزين البيانات العالمي من 48.5 مليار دولار في عام 2020 إلى 81.5 مليار دولار في عام 20253، وهذا الارتفاع يؤثر بشكل كبير على تطور تخزين البيانات لتلبية الطلب المتزايد في عصر يزداد فيه التخزين باستمرار.

قال غسان ازي، مدير المبيعات لدى ويسترن ديجيتال في أفريقيا: “كانت رحلتنا في GITEX Global مذهلة، ونحن سعداء بالمشاركة في الدورة الأولى لمعرض GITEX Africa لعرض تكنولوجيا تخزين البيانات وابتكاراتنا الحديثة والمتطورة. كشركة رائدة في السوق، نسعى باستمرار لتلبية احتياجات السعات المتنوعة والمتطلبات التحليلية لمختلف الصناعات. وعلاوة على ذلك، مع استمرار تطور المشهد الرقمي، فإنه من الضروري أن نستمر في الابتكار لمواكبة النمو السريع لمجال البيانات والتكنولوجيا.

كما تم التأكيد سابقًا خلال فعالية ” What’s Next Western Digital ” التي عقدت العام الماضي، فإن هذه الأقراص الجديدة ذات السعة العالية مليئة بالابتكارات الرائدة في الصناعة، بما في ذلك تقنية ™OptiNAND وتقنية ePMR (التخزين المغناطيسي المساعد بالطاقة)، ومحرك الحث ثلاثي المراحل (TSA)، والجيل الثامن من تقنية ® HelioSeal.

تعمل هذه الميزات المتطورة معًا لتوفير واحدة من أعلى الكثافات السطحية للبيانات CMR في الصناعة بسعة 2.2 تيرابايت لكل قرص، مما يؤدي إلى توفير أقراص صلبة CMR بسعة 22 تيرابايت للمستخدم النهائي1. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر تقنية ™ ArmorCache ابتكار جديد آخر، وهي ميزة تعتمد بشكل فريد على تقنية OptiNAND وتجمع بين أداء وضع ذاكرة التخزين المؤقت للكتابة (WCE) وحماية البيانات في وضع تعطيل ذاكرة التخزين المؤقت للكتابة (WCD)، مما يوفر الأداء المثالي بكل مرونة.

فيما يتعلق بمجال الألعاب الإلكترونية، سيتم عرض مجموعةWD_BLACK™ أيضًا، بما في ذلك وحدة التخزينSN850X NVMe™SSD WD_BLACK المتوفرة حديثًا في شمال أفريقيا. تتميز هذه الوحدة بأداء عالي للتخزين NVMe™ مع تقنية PCIe® Gen4 وتوفر خيارات تخزين استثنائية للمستعملين، تتراوح بين 1 تيرابايت و 4 تيرابايت. تتميز بسرعات تصل إلى MB/s27,300 ميجابايت/ثانية لتوفير أداء على مستوى أعلى مع أوقات تحميل قصيرة لتجربة ألعاب متميزة.

بالإضافة إلى ذلك، ستعرض ويسترن ديجيتال أحدث مجموعة من حلول التخزين الراقية ضمن مجموعة منتجات ® SanDisk Professional المصممة لتمكين المحترفين في جميع أنحاء العالم. تعد هذه المجموعة من المنتجات وعودًا بتوفير حلول قابلة للتوسعة وعالية الأداء وموثوقة في مختلف الصناعات على مستوى العالم. يمكن لمحترفي صناعة التلفزيون والسينما العربية ومصوري البث والسينمائيين وغيرهم الحصول على ما يحتاجون إليه من حلول متنوعة في هذه المجموعة.

“تعد أول مشاركة لنا في GITEX Africa فرصة رائعة لنا لعرض كيف تم تجهيز منتجاتنا للتعامل بكفاءة مع كميات ضخمة من البيانات وتلبية احتياجات المستهلكين والأعمال على حد سواء، خاصة في ظل حجم غير مسبوق من البيانات التي يتم إنتاجها واستخدامها اليوم”، أضاف ازي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0