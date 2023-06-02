أمن جرسيف يطيح بمجرم خطير روع ساكنة المدينة
هبة بريس - جرسيف
أوقفت فرقة الشرطة التابعة الدائرة الثانية بمدينة جرسيف في أولى صباح اليوم الجمعة 02 يونيو الجاري مجرم خطير(ط. س) ثلاثيني من ذوي السوابق القضائية روع المدينة باقترافه عدة سرقات تحت التهديد وتكوين عصابة إجرامية والإتجار في المخدرات والكحول .
وحسب بعض المصادر فإن الفرقة الإقليمية للشرطة بجرسيف داهمت على الساعة الثانية من صباح هذا اليوم منزلا بالقرب من حي حمرية حيث اعتقلت مجرما خطيرا رفقة شاب اخر كان برفقته روع ساكنة المدينة بتعدد السرقات والضرب والجرح واعمال إجرامية أخرى.
ويأتي اعتقال هذا المجرم في سياق التدخلات الأمنية التي تقوم بها عناصر الشرطة بجرسيف وذلك من أجل مكافحة الجريمة بالمدينة بمختلف أشكالها.
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13 تعليقات
شكرا للشرطة على مجهوداتها من أجل إيقاف هذا المجرم الخطير ..
هاؤولاء المجرمين يشكلون خطرا حقيقيا على المواطنين ويجب التخلص منهم ..
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم وفي تشويه مدننا لابد من معاقبتهم اشد العقوبات مع الاشغال الحادة
مجرمين في اعمار شبابية بدلا ان يشتغلون ويعيشون في سلام وحرية بدون قيود يهلكون انفسهم واهليهم لاالاه الا الله محمد رسول الله
على القضاء زجره باقصى العقوبات ..
ارتياح كبير لدى الساكنة بعد القبض على هذا المجرم الخطير ..
السرعة تقتل مهما كان الانسان سائقا محترفا لانه يقال في التاني السلامة وفي العجلة الندامة وهدا ما حصل لهؤلاء الموجرمين
اللهم احفظ الأجهزة الأمنية الساهرة على أمن وسلامة المواطنين..
تحية تقدير واحترام للشرطة على عملها ومجهودها الكبير ..
الله يعفو عليكم الله من هاد الافكار الايجرامية مديروش السبا بالخدمة مكيناش باش كان باك او جدك او جدودك الي زرع شي حجا كيحصدها انتوما زرعتو شوك حصدوه دبا
راه بزااااااف هدشي اكتر من هدشي انتاع الايجرام والسرقات تحت التهديدات ولينا ابحال راحنا فشي غبا انتاع اللغوال الله ايغرق ليهم اشقف
يجب إطلاق النار على كل من لم يمتثل لأوامر الشرطة..
تحية وتقدير للشرطة.فخر المغرب ..