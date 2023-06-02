أمن جرسيف يطيح بمجرم خطير روع ساكنة المدينة

هبة بريس - جرسيف

أوقفت فرقة الشرطة التابعة الدائرة الثانية بمدينة جرسيف في أولى صباح اليوم الجمعة 02 يونيو الجاري مجرم خطير(ط. س) ثلاثيني من ذوي السوابق القضائية روع المدينة باقترافه عدة سرقات تحت التهديد وتكوين عصابة إجرامية والإتجار في المخدرات والكحول .

وحسب بعض المصادر فإن الفرقة الإقليمية للشرطة بجرسيف داهمت على الساعة الثانية من صباح هذا اليوم منزلا بالقرب من حي حمرية حيث اعتقلت مجرما خطيرا رفقة شاب اخر كان برفقته روع ساكنة المدينة بتعدد السرقات والضرب والجرح واعمال إجرامية أخرى.

ويأتي اعتقال هذا المجرم في سياق التدخلات الأمنية التي تقوم بها عناصر الشرطة بجرسيف وذلك من أجل مكافحة الجريمة بالمدينة بمختلف أشكالها.

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