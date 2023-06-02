الصورة تعبيرية

أمن جرسيف يطيح بمجرم خطير روع ساكنة المدينة

2023-06-02 / 15:24
13
هبة بريس - جرسيف

أوقفت فرقة الشرطة التابعة الدائرة الثانية بمدينة جرسيف في أولى صباح اليوم الجمعة 02 يونيو الجاري مجرم خطير(ط. س) ثلاثيني من ذوي السوابق القضائية روع المدينة باقترافه عدة سرقات تحت التهديد وتكوين عصابة إجرامية والإتجار في المخدرات والكحول .

وحسب بعض المصادر فإن الفرقة الإقليمية للشرطة بجرسيف داهمت على الساعة الثانية من صباح هذا اليوم منزلا بالقرب من حي حمرية حيث اعتقلت مجرما خطيرا رفقة شاب اخر كان برفقته روع ساكنة المدينة بتعدد السرقات والضرب والجرح واعمال إجرامية أخرى.

ويأتي اعتقال هذا المجرم في سياق التدخلات الأمنية التي تقوم بها عناصر الشرطة بجرسيف وذلك من أجل مكافحة الجريمة بالمدينة بمختلف أشكالها.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اتهام مدرب بارز بالإساءة لحكم نهائي الدوري الأوروبي

اتهام مدرب بارز بالإساءة لحكم نهائي الدوري الأوروبي

2023-06-02 / 21:10
Photo of إنخفاض مرتقب عالميا في أسعار مواد غذائية مقارنة مع السنة الماضية

إنخفاض مرتقب عالميا في أسعار مواد غذائية مقارنة مع…

2023-06-02 / 20:56
Photo of المغرب/الولايات المتحدة .. نحو تعزيز واستدامة نظام السلامة النووية

المغرب/الولايات المتحدة .. نحو تعزيز واستدامة نظام السلامة النووية

2023-06-02 / 20:38
Photo of اتفاق تعاون للنهوض بالإدماج الرقمي والمالي في إفريقيا الفرنكوفونية

اتفاق تعاون للنهوض بالإدماج الرقمي والمالي في إفريقيا الفرنكوفونية

2023-06-02 / 20:22
Photo of طنجة تستضيف اجتماع رؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن بإفريقيا

طنجة تستضيف اجتماع رؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن بإفريقيا

2023-06-02 / 19:36
Photo of اصطدام “خطير” بين قطارين في الهند يودي بحياة العشرات

اصطدام “خطير” بين قطارين في الهند يودي بحياة العشرات

2023-06-02 / 18:22
Photo of “ملف المحروقات” .. قرار جديد لمجلس المنافسة

“ملف المحروقات” .. قرار جديد لمجلس المنافسة

2023-06-02 / 18:12
Photo of بركان .. صديقي يترأس أشغال المجلس الإداري للمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لملوية

بركان .. صديقي يترأس أشغال المجلس الإداري للمكتب الجهوي…

2023-06-02 / 17:53
Photo of عامل إقليم إفران يستقبل الحجاج ويحثهم على التضامن

عامل إقليم إفران يستقبل الحجاج ويحثهم على التضامن

2023-06-02 / 16:40
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 168 إصابة جديدة خلال أسبوع

كورونا بالمغرب.. تسجيل 168 إصابة جديدة خلال أسبوع

2023-06-02 / 16:20

‫13 تعليقات

  3. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم وفي تشويه مدننا لابد من معاقبتهم اشد العقوبات مع الاشغال الحادة

  4. مجرمين في اعمار شبابية بدلا ان يشتغلون ويعيشون في سلام وحرية بدون قيود يهلكون انفسهم واهليهم لاالاه الا الله محمد رسول الله

  7. السرعة تقتل مهما كان الانسان سائقا محترفا لانه يقال في التاني السلامة وفي العجلة الندامة وهدا ما حصل لهؤلاء الموجرمين

  10. الله يعفو عليكم الله من هاد الافكار الايجرامية مديروش السبا بالخدمة مكيناش باش كان باك او جدك او جدودك الي زرع شي حجا كيحصدها انتوما زرعتو شوك حصدوه دبا

  11. راه بزااااااف هدشي اكتر من هدشي انتاع الايجرام والسرقات تحت التهديدات ولينا ابحال راحنا فشي غبا انتاع اللغوال الله ايغرق ليهم اشقف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق