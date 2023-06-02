المنتخب المغربي يحتل المرتبة الثانية في بطولة العالم للرياضات الذهنية

هبة بريس

سجل المنتخب الوطني، الذي شارك في بطولة العالم للقراءة السريعة ورسم الخرائط الذهنية، التي نظمت يومي 29 و30 أبريل الماضي بالمكتبة الوسائطية لمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، أداء مميزا باحتلاله المرتبة الثانية عالميا والأولى على المستوين العربي والافريقي.

وذكر بلاغ للجمعية المغربية للرياضات الذهنية أن هذه البطولة العالمية، التي عرفت مشاركة أكثر من 400 مرشح ينحدرون من عدة دول، شهدت تسجيل المنتخب الوطني أداء مميزا بتتويجه بالمرتبة الثانية عالميا، وذلك بفضل فريق يتكون من 20 مشاركا من جميع الفئات العمرية التي تشمل الصغار واليافعين والبالغين.

ونقل البلاغ عن رئيسة الجمعية المغربية للرياضات الذهنية، ومدربة المنتخب الوطني، ماجدة برابيج، قولها “شاركنا في هذه الدورة الاستثنائية بثلاث لغات : العربية والفرنسية والإنجليزية، مع فريق أظهر التزاما راسخا وتدرب طوال شهر رمضان من أجل رفع علم بلاده”.

وأضاف المصدر ذاته أن ماجدة برابيج، وهي أيضا رئيسة لجنة افريقيا والشرق الأوسط لدى المنظمة الدولية (Guild Of Mind Sports Arbiters)، التي تنظم بطولة العالم للقراءة السريعة ورسم الخرائط الذهنية، تعد المرأة العربية والمغربية والإفريقية الوحيدة ضمن هذه المنظمة.

تجدر الإشارة إلى أن القراءة السريعة ورسم الخرائط الذهنية تحدث ثورة في قوانين الحفظ والتعلم، وتحفز الدماغ وتتحدى قدراته المعتادة على القراءة الفعالة والناجعة، وتسمح بقراءة إلى ألف كلمة في دقيقة واحدة مع معدل الاحتفاظ بالمعلومات الذي يتجاوز 80 في المائة.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1