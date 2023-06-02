حمد الله يعلق على أنباء انتقال بنزيما إلى اتحاد جدة: “أي لاعب يأتي يا مرحبا به”

هبة بريس

علق مهاجم اتحاد جدة السعودي، الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، على احتمالية انضمام نجم نادي ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، لصفوف “النمور” في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتحدث حمد الله في تصريحات أدلى بها عقب مباراة فريقه ضد الطائي في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، عن احتمالية انضمام بنزيما إلى الاتحاد، حيث رحب المهاجم المغربي بالنجم الفرنسي وبأي لاعب يستطيع مساعدة الفريق.

وقال المهاجم المغربي “أي لاعب يأتي يا مرحبا به، إذا كان سيساعد الفريق يا مرحبا، ليس لدينا أي مشكلة”.

وأضاف حمد الله: “نحن لاعبون كبار واعتدنا على المنافسة داخل الفريق وخارجه، نحن موجودون لأي شيء”.

يذكر أن حمد الله الذي يلعب في مركز قلب الهجوم وهو نفس مركز بنزيما، تصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي هذا الموسم، برصيد 21 هدفا.

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