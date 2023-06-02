الأمن يعتقل عميد نادي اتحاد طنجة السابق

هبة بريس - مكتب طنجة

أوقفت المصالح الأمنية بطنجة، صباح اليوم الجمعة، اللاعب السابق لنادي اتحاد طنجة لكرة القدم، وذلك بمجرد عودته من الخارج ، بسبب شكاية وضعها ضده المكتب المسير للنادي الطنجاوي.

وبحسب مصادر هبة بريس ، فقد جرى توقيف عميد نادي اتحاد طنجة السابق بمطار طنجة ابن بطوطة بعدما كان موضوعا على قائمة الترقب بالمطار .

وبخصوص حيثيات الشكاية، تضيف مصادرنا ، أن نادي اتحاد طنحة يطالب اللاعب بإعادة مبلغ يقدر بـ 2 مليون درهم منح له ووقع بناءه على إبراء ذمة، لكنه استخلص نفس المبلغ من الجامعة الملكية حيث كان وضع شكاية ضد النادي بعد الانفصال عنه.

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