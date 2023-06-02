الفاو: أسعار الغذاء العالمية تتراجع لأدنى مستوياتها منذ عامين
هبة بريس - وكالات
انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لأسعار الغذاء العالمية في مايو/أيار إلى أدنى مستوياته في عامين، إذ فاقت الانخفاضات الكبيرة في أسعار الزيوت النباتية والحبوب ومنتجات الألبان الزيادات في أسعار السكر واللحوم.
وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن مؤشرها، الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، بلغ في المتوسط 124.3 نقطة في ماي مقابل 127.7 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق.
وقراءة ماي هي الأدنى منذ أبريل 2021 وتعني أن المؤشر العام أقل الآن بنسبة 22% من أعلى مستوى وصل إليه في مارس 2022 بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، توقعت الفاو أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب هذا العام 2.813 مليار طن، بزيادة 1% عن عام 2022 وهو ما يعكس بشكل رئيسي زيادة متوقعة في إنتاج الذرة.
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12 تعليقات
اللحم كان سعره من قبل 3.50 الآن 8 أورو
كما قالت الفنانة المحترمة نجات اعتابوا هادي اكذبة باينة… اي انخفاض تتكلمون عنه.الاسعار لازالت كما عليه ارتفاع في الارتفاع.
اسعار الغذائية الأساسية العالمية تتراجع في مستوياتها هذا يعني أسواق أوروبية وليس في الاسواق الوطنية المغربية.
هذا لا يعني بأسواق المغرب لأن الحكومة لاتهمها مصلحة المواطنين..
نطالب من الحكومة أن تضع حدا لوقف هذه المهزلة في الأسعار الملتهبة ومراعاة الحالة المعيشية للمواطنين المغاربة وبالاخص المواطن المغربي البسيط.
للأسف الشديد هناك احتكار على الواردات من طرف لوبيات ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
العكس صحيح في المغرب هههههههههههه في كل وقت وحين الزيادات مستمرة..
نطالب بانخفاض الأسعار الملتهبة في المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني وووووو وووووووو وغيرها حيث أننا مقبلين على عيد الأضحى المبارك الذي يتطلب مصاريف طائلة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
المغرب يطغى عليه فساد المالي وهذا ما يجعله دائما في الوراء بكثير من السابق لأن أسعار اللحوم الحمراء والخضر والفواكه والدواجن والقطاني وووووو وووووووو وغيرها لازالت مستمرة في الإرتفاع اما أسعار العالمية تتراجع في مستوياتها هذا يعني انهم لا يتلاعبون بالاسعار..
نتمنى رجوع الأسعار الملتهبة إلى مستوياتها السابقة في الاسواق الوطنية المغربية وهذا خير الكلام ما قل ودل.
نحن مقبلين على فصل الصيف الذي يكثر فيه دخول الجالية المغربية إلى وطنهم الأم لهذا يجب على الحكومة أن تضع مخططات إيجابية في الأسعار والجودة حتى تكون في متناول الجميع بدون استثناء ولكم واسع النظر.
أظن أن المقصود بالاسواق الأروبية فقط لان الحكومة ليست في مصلحتها انخفاض أسعار الغذاء العالمية وأنتم تفهمون لماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟