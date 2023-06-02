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الفاو: أسعار الغذاء العالمية تتراجع لأدنى مستوياتها منذ عامين

2023-06-02 / 12:54
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هبة بريس - وكالات

انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لأسعار الغذاء العالمية في مايو/أيار إلى أدنى مستوياته في عامين، إذ فاقت الانخفاضات الكبيرة في أسعار الزيوت النباتية والحبوب ومنتجات الألبان الزيادات في أسعار السكر واللحوم.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن مؤشرها، الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، بلغ في المتوسط 124.3 نقطة في ماي مقابل 127.7 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق.

وقراءة ماي هي الأدنى منذ أبريل 2021 وتعني أن المؤشر العام أقل الآن بنسبة 22% من أعلى مستوى وصل إليه في مارس 2022 بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، توقعت الفاو أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب هذا العام 2.813 مليار طن، بزيادة 1% عن عام 2022 وهو ما يعكس بشكل رئيسي زيادة متوقعة في إنتاج الذرة.

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