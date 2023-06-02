انطلاق فعاليات المهرجان الدولي للشريط الوثائقي بأڭادير في هذا التاريخ

نجلاء مزيان: هبة بريس

تنظم جمعية الثقافة والتربية بواسطة السمعي-البصري (ACEA) الدورة الرابعة عشرة من المهرجان الدولي للشريط الوثائقي بأڭادير، في الفترة الممتدة من 5 إلى 10 يونيو 2023.

وبعد تجديدها مؤخرًا، سَتَسْتضيف القاعة السينمائية الصحراء، الواقعة في قلب حي تالبرجت، لأول مرة العروض الرسمية المجانية للمهرجان، وستشكل هذه المناسبة فرصة لعشاق السينما الأڭاديريين لاكتشاف أفضل ما تم إنتاجه في مجال السينما الوثائقية الإفريقية والعالمية، على الشاشة الكبيرة.

وكانت النسخة الأخيرة من المهرجان، فرصة للاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس الخلية الوثائقية، حاضنة فيدادوك المميزة، من خلال استضافة العديد من الأشرطة التي استفادت بشكل كلي أو جزئي من برامجنا الخاصة بالتكوين والمواكبة الفنية.

وهذه السنة، تلقت الخلية الوثائقية هدية رائعة، من خلال حصول شريط “كذب أبيض” للمغربية أسماء المدير، على جائزتين في مهرجان كان السينمائي الدولي، ويتعلق الأمر بجائزة ضمن فقرة “نظرة ما” وجائزة “العين الذهبية” التي تُتَوج أفضل الأشرطة الوثائقية التي تعرض ضمن الفقرات المختلفة لأكبر حدث سينمائي خلال السنة.

وتتضمن البرمجة الرسمية للدورة الرابعة عشرة لأول حدث سينمائي مغربي مخصص للأشرطة الوثائقية الإبداعية، 21 شريطا من 22 دولة منتجة.

وكما العادة، تعطي الفئات التنافسية للمهرجان الدولي للشريط الوثائقي بأڭادير، الأفضلية للمؤلفين الصاعدين (أصحاب الشريط الأول، الثاني والثالث) وأعمال المخرجين المنحدرين من القارة الإفريقية.

وتضم المسابقة الدولية للمهرجان 11 شريطا روائيا، فيما تضم مسابقة الأشرطة الإفريقية القصيرة 4 أشرطة.

وستتألف لجنة تحكيم المسابقة الدولية من 4 شخصيات بارزة:

· المخرج ندير بوحموش (المغرب)، الجائزة الكبرى للمهرجان الدولي للشريط الوثائقي بأڭادير-2019، عن شريطة “أموسو”؛

· المخرجة بينتو ديارا (كوت ديفوار)، وهي أيضًا مؤلفة مسرحية وكاتبة برامج بودكاست إذاعية؛

· المخرج باتريك جودي (فرنسا)، مشهور بأشرطته التي تعتمد على المادة الأرشيفية؛

· المنتجة نويميي مانديل (البرتغال، فرنسا، بريطانيا العظمى)، مؤسسة المعهد الوثائقي الأسكتلندي حيث أطلقت العديد من برامج دعم المبدعين.

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