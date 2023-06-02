أكادير: توقيف فتاة كانت تروج المخدرات بالمحيط المدرسي والجامعي

2023-06-02 / 12:37
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد رصد تحركاتها بالقرب بالمحيط المدرسي والجامعي، تمكنت فرقة أمنية للدراجين، اليوم الجمعة 2 يونيو الجاري، من إعتقال فتاة ( 19 عام ) وبحوزتها كمية من المخدرات واقراص” القرقوبي”.

وكانت الموقوفة تتحرك بحي الداخلة بأكادير، حيت يوجد عدد من المدارس والمعاهد والكليات، من أجل ترويج المخدرات والاقراص المهلوسة، للتلاميذ والطلاب، حيت بعد تفتيشها عثر بحوزتها على 42 قرصا طبيا مخدرا من نوعي “ريفوتريل” و”اكستازي” وكمية من مخدر الشيرا، فضلا عن مبلغ مالي من عائدات هذا النشاط الإجرامي، ومقص يستخدم في عملية التقطيع.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر.

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