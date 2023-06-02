لأول مرة..كيم كاردشيان تفصح عن سبب طلاقها من المغني كانييه

نجلاء مزيان: هبة بريس

كشفت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، للمرة الأولى عن حجم الضغوطات النفسية التي عاشتها خلال زواجها من المغني كانييه ويست على خلفية إصابته باضطراب ثنائي القطب.

وكشفت كيم في الحلقة الجديدة من برنامج The Kardashians، الذي يذاع حاليا على محطة Hulu، أنها كانت تتولى تحسين مظهر كانييه وتنظيم أموره حينما كانت تسيطر عليه نوبات الإضطراب.

وأضافت كيم: “كنت أشعر أحيانا أنه لو كان مقدر لكانييه أن يصل إلى الحضيض، فتلك هي رحلته، التي يحتاج إلى اكتشافها بمفرده، كنت أعتاد على الذهاب هنا وهناك وأتصل بالجميع دون علمه وأتظاهر بأن كل شيء سيكون على ما يرام وأن الأمور ستكون بخير مع إعطائه فرصة أخرى”.

وأشارت كيم، إلى أنها كانت تقضي ساعات طويلة من يومها كمسؤولة عن تنظيف غرفة كانييه والعناية بكل طلباته و مستلزماته وقت النوبات المرضية التي كانت تصيبه على خلفية إصابته باضطراب ثنائي القطب، وهو ما جعل والدتها، كريس جينر، التي كانت موجودة معها في الحلقة، تبادر بالرد عليها قائلة: “ولهذا السبب وقع الطلاق، أنت لا تستحقين أبدا العيش بتلك الطريقة”.

وتابعت كيم حديثها عن فترة معاناتها مع طليقها بالقول: “النوبات المرضية التي كانت تداهم كانييه، ويظهر أثرها على السوشال ميديا أو خلف الكواليس، كانت تصيبني بحزن وانكسار في القلب؛ لأني فقدت الشعور بأن ذلك هو الرجل الذي تعرفت عليه في بداية الزواج”.

وتابعت: “أصعب شعور هو أن تجد شخصا أحببته من قلبك وأسست معه أسرة يتحول ليصير بمثابة شخص آخر مختلف عن الشخص الذي عرفته في البداية”.

وواصلت كيم قولها:”إن ابنتي الكبرى، نورث ويست، 9 أعوام، لا تعلم أي شيء عن حالة والدها أو أفعاله؛ لأني أحجب كافة الخدمات الإعلامية في منزلي ماعدا خدمة “أبل تي في”.

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