قطر تدافع على الجزائر وتشجع على إهانة المغربيات
يبدو أن دولة قطر أبانت عن موقفها الصريح ونواياها الحقيقية بخصوص قضية المغرب وعلاقتها بأعداء وحدته الترابية.
مناسبة هذا الحديث، تسخير دولة قطر لأبواقها الإعلامية قناة “الجزيرة” وقنوات “بيين سبورت”، للهجوم على المغرب والمغربيات مقابل تلميع صورة دولة الكابرانات وحكامها.
قناة “الجزيرة” وفي قرار تعسفي ومفضوح، أقدمت على طرد الصحفي المغربي عبد الصمد ناصر بسبب دفاعه عن شرف المغربيات ورفضه لإهانتهن من قبل إعلام “تبون”.
الصحفي المغربي، عبر في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” عن استيائه من إهانة الإعلام الجزائري للمغربيات، قبل أن يلقى تهديدا واضحا وصريحا من مدرائه بالقناة الذين خيروه بين حذف التغريدة أو الطرد من عمله.
قرار القناة القطرية، أكد على دعم هذه الأخيرة لأطروحة الانفصاليين ولهجومهم المتواصل على المغرب وأبنائه وثقافته وتاريخه في كل مناسبة.
قرار القناة القطرية، أبان عن تناقض واضح ومعاملة تمييزية لمسؤولي الإعلام بهذا البلد بين الصحفيين، فلا مقارنة بين تعامل قناة “بيين سبورت” مع الصحفي الدراجي الذي لا يضيع أية فرصة للتهجم على المغرب والتعبير عن حقده الدفين تجاه المملكة، وتعامل قناة الجزيرة مع الصحفي المغربي الذي رفض إهانة بنات بلده.
قرار القناة القطرية، أكد اليوم بالملموس وقوف قطر إلى جانب الجزائر في حماقاتها وتجاوزاتها، وكذا تشجيعها لدولة “تبون” على إهانة المغربيات والتنكيل بشرفهم وعرضهن .
فهل أصبحت قطر ضمن الدول صاحبة “الموقف الرمادي” في علاقتها مع المغرب?
4 تعليقات
هذا هو العنوان الصادق قطر لها يد في الموضوع .كلما فعله المغرب ضد الحصار ها هو يرد بالجميل. شكرا قطر .
على الداخلية أن تمنع قناة الفتنة داخل ارض الوطن.
القناة مخترقة من العسكر الجزائري. غدا سيخرج أحدا ويقول قطر ولاية جزائرية كما قالوا عن تونس حبا في ماماهم فرنسا.
وهل يرجى الخير من ابن موزة. فهي حرضت زوجها على الانقلاب على ابيه، ثم فرضت على زوجها ان يتنازل على الحكم لابنها.
قطر داعرة إيران وجاسوسة أمريكا على المسلمين. إن اي دولة تحالفت مع إيران تكون اوتوماتيكيا عدوا للمغرب ولوحدته الترابية.سترون في القريب العاجل بسبب حلف إيران والسعودية ان دول الخليج ستكون ضد المغرب. علما ان جلهم مطبعون مع اليهود، لكن كما يقول المثل رمتني بدالها وانسلت وليس بعد المفر ذنب.
الحقيقة يجب مقاطعة هذه القناة التي تدعي عدم الانحياز لكنها تخدم اجندات لاطراف عديدة معادية لبلادنا