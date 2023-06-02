قطر تدافع على الجزائر وتشجع على إهانة المغربيات

هبة بريس - الرباط

يبدو أن دولة قطر أبانت عن موقفها الصريح ونواياها الحقيقية بخصوص قضية المغرب وعلاقتها بأعداء وحدته الترابية.

مناسبة هذا الحديث، تسخير دولة قطر لأبواقها الإعلامية قناة “الجزيرة” وقنوات “بيين سبورت”، للهجوم على المغرب والمغربيات مقابل تلميع صورة دولة الكابرانات وحكامها.

قناة “الجزيرة” وفي قرار تعسفي ومفضوح، أقدمت على طرد الصحفي المغربي عبد الصمد ناصر بسبب دفاعه عن شرف المغربيات ورفضه لإهانتهن من قبل إعلام “تبون”.

الصحفي المغربي، عبر في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” عن استيائه من إهانة الإعلام الجزائري للمغربيات، قبل أن يلقى تهديدا واضحا وصريحا من مدرائه بالقناة الذين خيروه بين حذف التغريدة أو الطرد من عمله.

قرار القناة القطرية، أكد على دعم هذه الأخيرة لأطروحة الانفصاليين ولهجومهم المتواصل على المغرب وأبنائه وثقافته وتاريخه في كل مناسبة.

قرار القناة القطرية، أبان عن تناقض واضح ومعاملة تمييزية لمسؤولي الإعلام بهذا البلد بين الصحفيين، فلا مقارنة بين تعامل قناة “بيين سبورت” مع الصحفي الدراجي الذي لا يضيع أية فرصة للتهجم على المغرب والتعبير عن حقده الدفين تجاه المملكة، وتعامل قناة الجزيرة مع الصحفي المغربي الذي رفض إهانة بنات بلده.

قرار القناة القطرية، أكد اليوم بالملموس وقوف قطر إلى جانب الجزائر في حماقاتها وتجاوزاتها، وكذا تشجيعها لدولة “تبون” على إهانة المغربيات والتنكيل بشرفهم وعرضهن .

فهل أصبحت قطر ضمن الدول صاحبة “الموقف الرمادي” في علاقتها مع المغرب?

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