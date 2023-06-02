قطر تدافع على الجزائر وتشجع على إهانة المغربيات

2023-06-02 / 11:19
0
هبة بريس - الرباط

يبدو أن دولة قطر أبانت عن موقفها الصريح ونواياها الحقيقية بخصوص قضية المغرب وعلاقتها بأعداء وحدته الترابية.

مناسبة هذا الحديث، تسخير دولة قطر لأبواقها الإعلامية قناة “الجزيرة” وقنوات “بيين سبورت”، للهجوم على المغرب والمغربيات مقابل تلميع صورة دولة الكابرانات وحكامها.

قناة “الجزيرة” وفي قرار تعسفي ومفضوح، أقدمت على طرد الصحفي المغربي عبد الصمد ناصر بسبب دفاعه عن شرف المغربيات ورفضه لإهانتهن من قبل إعلام “تبون”.

الصحفي المغربي، عبر في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” عن استيائه من إهانة الإعلام الجزائري للمغربيات، قبل أن يلقى تهديدا واضحا وصريحا من مدرائه بالقناة الذين خيروه بين حذف التغريدة أو الطرد من عمله.

قرار القناة القطرية، أكد على دعم هذه الأخيرة لأطروحة الانفصاليين ولهجومهم المتواصل على المغرب وأبنائه وثقافته وتاريخه في كل مناسبة.

قرار القناة القطرية، أبان عن تناقض واضح ومعاملة تمييزية لمسؤولي الإعلام بهذا البلد بين الصحفيين، فلا مقارنة بين تعامل قناة “بيين سبورت” مع الصحفي الدراجي الذي لا يضيع أية فرصة للتهجم على المغرب والتعبير عن حقده الدفين تجاه المملكة، وتعامل قناة الجزيرة مع الصحفي المغربي الذي رفض إهانة بنات بلده.

قرار القناة القطرية، أكد اليوم بالملموس وقوف قطر إلى جانب الجزائر في حماقاتها وتجاوزاتها، وكذا تشجيعها لدولة “تبون” على إهانة المغربيات والتنكيل بشرفهم وعرضهن .

فهل أصبحت قطر ضمن الدول صاحبة “الموقف الرمادي” في علاقتها مع المغرب?

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الصحراء المغربية.. 4 دول تجدد تأكيد دعمها للعملية السياسية الأممية

الصحراء المغربية.. 4 دول تجدد تأكيد دعمها للعملية السياسية…

2023-06-02 / 09:57
Photo of بالإجماع.. انتخاب المغرب نائبا لرئيس الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

بالإجماع.. انتخاب المغرب نائبا لرئيس الدورة الـ78 للجمعية العامة…

2023-06-02 / 09:22
Photo of أخنوش يترأس أشغال الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

أخنوش يترأس أشغال الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لشؤون المغاربة…

2023-06-01 / 21:56
Photo of بايتاس: المغرب يرفض “انزلاقات” المفوضية الأوروبية حول سبتة ومليلية

بايتاس: المغرب يرفض “انزلاقات” المفوضية الأوروبية حول سبتة ومليلية

2023-06-01 / 18:50
Photo of دبلوماسيون وصحافيون يستنكرون عداء الطغمة العسكرية الجزائرية اتجاه المغرب

دبلوماسيون وصحافيون يستنكرون عداء الطغمة العسكرية الجزائرية اتجاه المغرب

2023-06-01 / 18:28
Photo of بايتاس: نعتز ونفتخر بالشراكة الحقيقية والكبيرة مع إسبانيا

بايتاس: نعتز ونفتخر بالشراكة الحقيقية والكبيرة مع إسبانيا

2023-06-01 / 14:24
Photo of الصحراء : نائب بريطاني يؤكد أن مخطط الحكم الذاتي هو “الخيار الوحيد الممكن”

الصحراء : نائب بريطاني يؤكد أن مخطط الحكم الذاتي…

2023-05-31 / 18:38
Photo of المغرب يحتج على المفوضية الأوروبية لوصفها سبتة ومليلية بـ”الأراضي الإسبانية”

المغرب يحتج على المفوضية الأوروبية لوصفها سبتة ومليلية بـ”الأراضي…

2023-05-31 / 18:12
Photo of في لقائه مع بوريطة.. برلماني بريطاني: مخطط الحكم الذاتي الخيار الوحيد الممكن للمضي قدما

في لقائه مع بوريطة.. برلماني بريطاني: مخطط الحكم الذاتي…

2023-05-31 / 16:16
Photo of بعد عزل الرئيس السابق.. بوزنيقة تنتخب الاستقلالي الخياري كرئيس جديد

بعد عزل الرئيس السابق.. بوزنيقة تنتخب الاستقلالي الخياري كرئيس…

2023-05-31 / 14:16

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق