توقيف “متطرف” خطط لهجوم إرهابي ضد مؤسسة حساسة بطنجة

2023-06-02 / 10:36
6
هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الخميس، من توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم “داعش المتطرف”، ينحدر من مدينة المحمدية ويبلغ من العمر 28 سنة، وذلك في سياق الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية لتحييد مخاطر التهديدات الإرهابية ودرء المشاريع المتطرفة التي تحدق بأمن واستقرار المملكة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن الأبحاث المنجزة أوضحت أن الشخص الموقوف كان قد أعلن “البيعة” للأمير المزعوم لتنظيم (داعش)، وانخرط بشكل فعلي في التحضير لتنفيذ مخطط إرهابي ضد إحدى المؤسسات الحساسة بمدينة طنجة في عملية تخريبية تحاكي الأسلوب الإرهابي الذي يستخدمه مقاتلو تنظيم “داعش”.

وتابع المصدر أنه تم إيداع الشخص الموقوف في إطار هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث الذي يجري معه بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع الأهداف الإرهابية التي خطط لها المعني بالأمر، وكذا التحقق من مدى ارتباطه بشركاء ومساهمين محتملين آخرين.

ما رأيك؟
المجموع 11 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اصطدام “خطير” بين قطارين في الهند يودي بحياة العشرات

اصطدام “خطير” بين قطارين في الهند يودي بحياة العشرات

2023-06-02 / 18:22
Photo of “ملف المحروقات” .. قرار جديد لمجلس المنافسة

“ملف المحروقات” .. قرار جديد لمجلس المنافسة

2023-06-02 / 18:12
Photo of بركان .. صديقي يترأس أشغال المجلس الإداري للمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لملوية

بركان .. صديقي يترأس أشغال المجلس الإداري للمكتب الجهوي…

2023-06-02 / 17:53
Photo of عامل إقليم إفران يستقبل الحجاج ويحثهم على التضامن

عامل إقليم إفران يستقبل الحجاج ويحثهم على التضامن

2023-06-02 / 16:40
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 168 إصابة جديدة خلال أسبوع

كورونا بالمغرب.. تسجيل 168 إصابة جديدة خلال أسبوع

2023-06-02 / 16:20
Photo of عامل مكناس يستقبل الحجاج المتوجهين نحو الديار المقدسة

عامل مكناس يستقبل الحجاج المتوجهين نحو الديار المقدسة

2023-06-02 / 16:06
Photo of مراكش : كوميسير بأكادير ومسؤولة بنكية بتزنيت أمام إستئنافية جرائم الاموال

مراكش : كوميسير بأكادير ومسؤولة بنكية بتزنيت أمام إستئنافية…

2023-06-02 / 15:57
Photo of أمن جرسيف يطيح بمجرم خطير روع ساكنة المدينة

أمن جرسيف يطيح بمجرم خطير روع ساكنة المدينة

2023-06-02 / 15:24
Photo of توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب والأرجنتين في مجال الصحة

توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب والأرجنتين في مجال الصحة

2023-06-02 / 14:33
Photo of الأمن يعتقل عميد نادي اتحاد طنجة السابق

الأمن يعتقل عميد نادي اتحاد طنجة السابق

2023-06-02 / 13:06

‫6 تعليقات

  2. اللهم انتقم منهم وانتقم من كل خائن يستحقون اشد العقوبات في كل من ورط نفسه في مثل هذا الاجرام

  3. لم يعد لديهم ضمائر ولا حب لي وطنهم ارهابيون ومخربون لابد من معاقبتهم اشد العقاب

  4. ماهي ارباحهم في هذه الاعمال الايرهابية لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم اللهم انتقم منهم

  5. اللهم بعد عنا كل شر يارب وابعد عنا كل من يريد ادخال اي نوع من الارهاب لهدا الوطن

  6. ياربي السلامة الله يخد فيهم الحق ويحصلهم الله فاي واحد باغي يدر هاد اللبلاد الله يغبر ليهم الاتر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق