بالخطأ.. طفل يطلق النار على طفلة ويرديها قت.يلة بأمريكا
قتل طفل من طريق الخطأ طفلة تبلغ وفق وسائل الإعلام 4 سنوات، بعدما أطلق النار عليها من مسدس في ضواحي شيكاغو، على ما أفاد بيان تلقته وكالة فرانس برس من الشرطة.
ووقع الحادث الذي يمثل مؤشراً جديداً إلى الآثار السلبية لانتشار الأسلحة في الولايات المتحدة، الأربعاء قرابة الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، حين أُعلِمت الشرطة بأن طفلاً قد “أصاب بالخطأ طفلا آخر بعدما أطلاق النار عليه من أحد الأسلحة فيما كانا في المنزل نفسه”.
وقالت الشرطة إن والد الطفلة التي أصيبت بجروح قاتلة والمالك القانوني للمسدس المستخدَم ومَن طلب المساعدة من الهيئة المختصة، أعلم المحققين أن المسدس كان موضوعاً في خزانة مرتفعة.
وأشارت صحيفة “شيكاغو صَن تايمز” إلى أنّ الطفلة التي توفيت تبلغ 4 سنوات.
وهذا النوع من الحوادث المأسوية شائع في الولايات المتحدة، إذ يُقتل أو يُصاب بأسلحة نارية سنوياً 19 ألف طفل، بحسب جمعية “إيفري تاون فور غَن سيفتي”، التي تكافح لفرض قيود إضافية على اقتناء الأسلحة.
وباتت الأسلحة النارية تمثّل في العام 2020 السبب الرئيسي لوفاة القاصرين الأميركيين، مع تسجيل 4368 حالة وفاة، متقدّمةً على حوادث السير والوفاة بجرعات زائدة، بحسب مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها.
14 تعليقات
مالك المسدس هو من يتحمل مسؤولية ذالك الخطأ ..
الأشياء القاتلة مثل المسدسات لا يجب ان تترك في متناول الأطفال..
على الآباء الإنتباه بسلوك ابناءهم وعدم ترك لهم الأشياء التي تؤدي بهم الى الهلاك ..
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويها ورزقهم الصبر والسلوان..
اللهم اغفر لها وعلى الأب صاحب المسدس ان يتحمل مسؤوليته القانونية ..
اخطاء قاتلة يقع فيها الوالدين والضحية هم الأطفال..
نتمنى مراعاة ظروف الطفل لأنه غير قاصد ان يقتل الطفلة ..
القانون في مثل هذه القضايا واضح يجب معاقبة اصحاب هذه الاصلحة
كيدير وها اللوكبار ويطيحو فيها اصغار خاصهم يترباو
هناك الكتير من الاشياء تقتل اطفالنا عن غيري قصد لابد من توعية الام والاب او اي مسؤول في المنزل عن ابعاد الاشياء القاتلة عن الاطفال
كيف يعقل ان يكون هدا الصلاح بوجوده قريبا من متناول الاطفال وحتا ان كان عاليا فلابد ان يوجد بمكان مغلق بارقام سرية لا مغلق بمفتاح
المذنب الاول والاخير في الموضوع صاحب من يملكه كان عليه ان لايخبر احدا بوجود مكانه الا لمن يستحق اخباره ويكون الشخص الثاني يقدر خطورته
هو حقا منهربوش من الموكتاب ولاكن اللحضا اسبق اللقضى
كالوها ناس زمان ديرها بيديك اوكول اللعروس نطاحا دارها بيديه اوكالك اقتلها خوها اصغير اسدي كان عليك اتخبع اسلاح فبلاسا مكتشافش