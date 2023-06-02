طقس الجمعة.. زخات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الجمعة، نزول زخات مطرية محليا رعدية غرب الواجهة المتوسطية والريف والأطلس المتوسط وشمال المنطقة الشرقية.

كما يرتقب نزول قطرات متفرقة مصحوبة برعد محلي بكل من السايس وهضاب الفوسفاط وشمال الأطلس الكبير.

وسيلاحظ أيضا تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية بالسواحل الأطلسية، مع هبوب رياح رملية محلية داخل الأقاليم الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية، إلى جانب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من وسط البلاد والأطلس والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و 11 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 15 و 20 درجة بكل من منطقة سوس وأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وأيضا بالأقاليم الصحراوية للمملكة. وستكون ما بين 11 و 16 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في انخفاض.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، والبوغاز، وقليل الهيجان إلى أحيانا هادىء على طول الساحل .

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