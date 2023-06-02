طقس الجمعة.. زخات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الجمعة، نزول زخات مطرية محليا رعدية غرب الواجهة المتوسطية والريف والأطلس المتوسط وشمال المنطقة الشرقية.
كما يرتقب نزول قطرات متفرقة مصحوبة برعد محلي بكل من السايس وهضاب الفوسفاط وشمال الأطلس الكبير.
وسيلاحظ أيضا تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية بالسواحل الأطلسية، مع هبوب رياح رملية محلية داخل الأقاليم الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية، إلى جانب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من وسط البلاد والأطلس والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و 11 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 15 و 20 درجة بكل من منطقة سوس وأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وأيضا بالأقاليم الصحراوية للمملكة. وستكون ما بين 11 و 16 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في انخفاض.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، والبوغاز، وقليل الهيجان إلى أحيانا هادىء على طول الساحل .
14 تعليقات
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين..
الحمد لله على هذه التساقطات المطرية الأخيرة انعشت حقينة السدود..
انتعاش لحقينة السدود والفرشة المائية والأبار بهذه التساقطات المطرية الأخيرة..
هذه التساقطات المطرية لها اثر كبير على حقينة السدود ولله الحمد..
قوله تعالى: « وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَراً» اللهم زدنا ولا تنقصنا يارب العالمين..
وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ…
رحمة الله وسعت كل شيء.الحمد لله ..
يجب الإكثار من الاستغفار والدعاء طلبا للرزق والغيث..
الحمد لله على هذه النعم التي تبشر بالخير..
تساقطات مطرية لها دور مهم في حقينة السدود..
الحمدلله والشكر لله على امطار الخير في بعض المدن
هده الامطار في هده الايام تنفع الاشجار الموتمرة منها الزيتون والتين وانواع اخرى الله رحيم بارضه
الله يعطيهانا اعلا قد انفع لا قنطا تحت رحمت الله نحمدوه او نشكروه اعلا فضل وحسانو
اللهم اسقي عبادك ونشر رحمتك وحيي بلدك الميت يارب العالمين