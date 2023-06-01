رئيس جماعة مكناس يقاضي نشطاء فاسيبوكيين ضمنهم مستشار من المعارضة.

2023-06-01 / 23:17
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هبة بريس _ مكناس

وضع رئيس جماعة مكناس ” جواد بحاجي ” شكاية بعدد من نشطاء الفايسبوك ضمنهم مستشار جماعي من المعارضة على خلفية تدوينات لا تخلو من الإساءة والتجريح، سب ، تشهير ، ابتزاز وقذف وهي جريمة يعتبرها الكثير منا مسألة عادية ولكن المشرع الجنائي يعتبرها جريمة كاملة الأركان في حق أشخاص معنيين والمس بكرامتهم وتكون هذه العقوبة مشددة، حيث تنص المادة 286 من القانون المسطرة الجنائية المغربية على أنه يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات.
هذا وقد أرفق رئيس الجماعة المنتمي لحزب الأحرار، شكايته بمجموعة من الصور التي توثق لسلسلة من التدوينات والمنشورات، التي تستهدفه.

وقد تفاعلت مصالح الأمن بجدية وسرعة مع هذه الشكاية بناءا على تعليمات النيابة العامة المختصة، حيث تم الاستماع لرئيس الجماعة، بعد زوال يوم أمس الأربعاء، فيما ينتظر أن يتم الاستماع لباقي الأطراف المعنية بالمنسوب إليهم، حيت ينتظرهم حكم قضائي يجعلهم ملزمين باحترام القانون وعدم نشر أية تدوينة أو صور أو عبارات جارحة و مسيئة للآخرين

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