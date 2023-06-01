ماذا قال مكتب الصرف عن الاستثمارات الأجنبية بالمغرب ؟

2023-06-01 / 21:23
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هبة بريس _ اقتصاد

أفاد مكتب الصرف بأن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ أزيد من 6,38 مليار درهم عند متم أبريل 2023، بانخفاض بنسبة 13,1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضح المكتب، في مذكرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر أبريل الماضي، أن مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت انخفاضا بنسبة 4,1 في المائة لتصل إلى 9,73 مليار درهم، مقابل ارتفاع النفقات بنسبة 11,2 في المائة.

وبلغت الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، من جهتها، 8,97 مليار درهم برسم الفصل الأول من هذه السنة، مقابل 5,70 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.

وبالموازاة مع ذلك، بلغ تفويت هذه الاستثمارات 4,71 مليار درهم، بارتفاع طفيف مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وهكذا تضاعف صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج أكثر من ثلاث مرات، منتقلا من 1,24 مليار درهم عند متم أبريل 2022 إلى 4,25 مليار درهم عند متم أبريل 2023.

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