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عشريني يتورط في جريمة قتل ببني ملال

2023-06-01 / 20:24
هبة بريس _ خريبكة

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن بني ملال، اليوم الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، من ذوي السوابق القضائية؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسكر العلني البين والضرب والجرح المفضي إلى الموت.

وتوصلت مصالح الامن اليوم الخميس بإشعار هاتفي عبر خط النجدة 19، باشرت إثره إجراءات معاينة جثة شخص يبلغ من العمر 55 سنة، تحمل آثار عنف، وعثر عليها بمجرى مائي بأحد حقول الزيتون المتاخمة لدوار المرجة بأحواش المدينة، قبل أن يسفر التدخل الميداني عن توقيف المشتبه فيه بمنزل عائلته بعد مرور وقت وجيز من ارتكابه أفعاله الإجرامية.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم إيداع جثة الهالك مستودع الأموات رهن التشريح الطبي، فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الظروف والملابسات والخلفيات المحيطة بهذه القضية، التي ترجح مسارات البحث الأولية ارتباطها بخلافات شخصية.

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